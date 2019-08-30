«Я иду искать»: Рецензия Киноафиши

Богатый род игроделов живёт по старинным обычаям: огромный фамильный особняк, прислуга, а на свадьбу членов семьи обязательно приглашают всех родственников. Заносчивые Ле Домасы называют себя «доминионом» и придирчиво оценивают новую родню: достойна ли? Младший из Ле Домасов, Алекс (Марк О’Брайэн), собирается жениться на жизнерадостной блондинке Грейс (Самара Уивинг), но его семья не в восторге. Вечером после свадебной церемонии Алекс неожиданно просит девушку сыграть в игру, чтобы родные приняли её окончательно. Все считают до ста, Грейс прячется – охота начинается.

Самое интересное в связи с фильмом – это реакция критиков. У «Я иду искать» какой-то запредельный рейтинг: на Rotten Tomatoes у него 88% «свежести» (для примера, у суперуспешного «Оно» Мускетти – 86%), на Metacritic – 63%. Понятно, что это средняя температура по больнице, но единодушие по поводу картины очевидно: успех, не иначе.

Объяснить такую солидарность непросто. Это не хоррор для массового зрителя, драматургически выверенный и отполированный, вроде того же «Оно» или «Заклятия». Это не эксперименты с жанром, которые в последнее время расшатали привычную иерархию и полюбились критикам (см. «Прочь», «Солнцестояние», «Ведьма»). Наконец, это не брутальный слэшер в духе «Поворота не туда» или «Хостела», чтобы наслаждаться расчленёнкой и ждать бескомпромиссного финала. «Я иду искать» вообще не очень заботят нормативы: в нём всего по чуть-чуть, но главный его козырь – это чёрный юмор, который не так часто встретишь в мейнстримном хорроре. Стёба и сарказма тут предостаточно: только успевай считать случайно убитых слуг.

«Я иду искать»

Режиссёры фильма Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт – не новички. Они вместе с Чадом Виллеллой начинали на онлайн-канале Chad, Matt & Rob, снимали лихие короткометражки, где скрещивали хоррор, комедию и научную фантастику. Потом парни переименовались в Radio Silence и занялись полным метром: вместе сняли «Пришествие дьявола» (2014) и поучаствовали в хоррор-альманахах «З/Л/О» (2012) и «Монстры Юга» (2015). Не сказать, что фильмы были выдающиеся, но свой почерк и понимание жанра у режиссёров есть. Они любят гротеск, не жалеют крови и не боятся показаться прямолинейными.

В «Я иду искать» все компоненты на месте, но для настоящего фурора фильму не хватает рвения и страсти. Страх перед чужой семьёй, с которой ты должен сродниться, несмотря ни на что – отличная тема, будь она хоть немного проработана. Самара Уивинг, очень похожая на Марго Робби, здорово играет ошалевшую невесту в компании фриков, но дальше этого семейная тема не идёт, а начинается survival. Большая часть фильма – попытки Грейс сбежать из особняка, но захватывающими их не назовёшь. Есть отличная сцена с консьержем на кухне, разыгранная буквально на пятачке; остальное можно было и пропустить. Потуги на драму, за которую отвечает измученный совестью брат Алекса Дэниел (Адам Броди), не дают действию заглохнуть, но на серьёзную историю не тянут. Неожиданное разнообразие – по-хорошему безумная концовка, где Беттинелли-Олпин и Джиллетт выкручивают гротеск на максимум. Если хотя бы половина фильма была сделана настолько же безбашено, получился бы обаятельный enfant terrible среди стерильного мейнстрима. Увы, не сложилось.

Любопытно, что чёрного юмора и более чем умеренного экшна хватило, чтобы впечатлить критиков. Кажется, у «возрождения» фильмов ужасов под нелепым знаменем «elevated horror» и волны успешных студийных проектов есть обратная сторона: люди начинают уставать от амбиций жанра и ищут простых, незамутнённых радостей. Ходить в кино на ужасы, чтобы посмеяться, как это было в 2000-х, уже не модно: «Мы», «Проклятие Анабель», «Кладбище домашних животных», а тем более, «Солнцестояние», к этому не располагают. Что ни кинотеатральный хоррор, то высказывание, притча, большое кино. В такой компании «Я иду искать» кажется глотком свежего воздуха. Висельный юмор и гротескное насилие не дают забыть, что хорроры – вообще-то очень специфическое развлечение, guilty pleasure, недоступное другим жанрам. Этот субкультурный дух выделяет фильм среди других релизов, но хватит ли этого для народной любви? Время покажет.

Евгений Ермакович