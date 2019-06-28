«Та еще парочка»: Рецензия Киноафиши

Государственный секретарь США Шарлотта Филд (Шарлиз Терон) узнает от президента (Боб Оденкёрк), что он больше не собирается баллотироваться на новый срок. Президент с радостью предлагает самой Шарлотте начать предвыборную гонку, и она, едва сдерживая эмоции, предложение принимает. Вечером позже, на званом ужине среди чиновников и миллиардеров, Шарлотта в толпе заметит очень знакомое лицо. В последний раз она видела его, когда ей самой было шестнадцать. Милый тринадцатилетний Фред Фларски по уши был влюблен в девушку, подрабатывающую у него няней. Встреча окажется судьбоносной: прыткий повзрослевший журналист Фларски (Сет Роген) и железная леди Шарлотта Филд решат серьезные геополитические проблемы, узнают много нового про первое лицо государства и, что самое важное, обретут друг друга.

Фамилия режиссера Джонатана Левина едва ли среди первых приходит на ум при разговоре о современном американском комедийном жанре. В отличие от того же Джадда Апатоу, как раз всплывающего в памяти сразу, сделавшего себе карьеру на ласковом высмеивании страхов и психологических бзиков американцев 30+, Левин менее уязвим и предсказуем в выборе тем для своих фильмов. Друг помогает другу бороться с раком («Жизнь прекрасна»), девушка влюбляется в парня-зомби («Тепло наших тел»), компания друзей употребляет все наркотики подряд и «садится» на измену в сочельник («Рождество»). С оценками критиков и зрителей везет Джонатану тоже раз через раз ― с «Той еще парочкой» получилось. Концептуальная удача новой картины в том, что до зевоты модный, на первый взгляд, в своей актуальности сюжет про сильную женщину-президента и недотепистого асексуального спичрайтера он облекает в форму сентиментальной романтической комедии с едкими сатирическими находками в лучших традициях Саши Барона Коэна.

К примеру, когда героиня Шарлиз Терон под действием эйфоретиков по телефону ведет переговоры с террористами о вызволении пленных. Есть шутки и более ювелирные, в череде быстро сменяющихся кадров с разными странами Фред Фларски во Вьетнаме скажет девушке из встречающей делегации что-то вроде «простите, что мы это устроили», подразумевая, конечно, вьетнамскую войну. Левин очень часто ходит по грани, раздавая порой совсем необязательные юмористические оплеухи. Впрочем, несмотря на двухчасовой хронометраж не сдающего в действе и заигрывающегося с колкостями роуд-муви «Та еще парочка» ― это в первую очередь славное любовное кино о нестандартных отношениях. Местами очень нежное. Оператор Ив Беланже («Даласский клуб покупателей», «Наркокурьер») чересчур изысканно и нетипично для студийной комедии снимает сцены романтического сближения героев, то под северным сиянием, то в московской гостинице перед телевизором, где крутят, кажется, «Мстителей». И Левин, режиссер, с прекрасным музыкальным вкусом, ловит этот мечтательный импульс и верно аккомпанирует.

«Та еще парочка»

«Та еще парочка» ― это вообще своего рода политическая «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Пусть политика здесь и вводная условность, которая все же ограничивается фразой «Рядом с тобой я волнуюсь даже сильнее, чем в лифте с Саддамом Хуссейном», но фильм, что важно, не ударяется в бравурную плакатность и духоподъемные сентенции. Его духоподъемность в его же обаянии, в самолетных беседах о детстве, отельном флирте, ласковых разговорах на бегу и в мысли, что простой человеческий шанс найти свою любовь есть даже у человека, которому настолько некогда спать, что он спит стоя с открытыми глазами.

В финале Левин мысль эту закрепляет и резюмирует: чем человечнее политик, тем больше ему веры. Вот Шарлиз Терон могла бы быть прекрасной женщиной-президентом. Но это так, с прицелом на будущее. «Longshot», что называется, в переводе с английского. Примечательно, что название фильма в оригинале расшифровать можно и как «мизерный шанс», и как «рискованное пари». Ну а можно вспомнить, как мастурбирующий Сет Роген попал спермой себе на бороду (важный сюжетный поворот) и задуматься, что название именно об этом, дух американской комедии жив, а прицелы у всех разные. В том числе и на предвыборную гонку…

Денис Виленкин