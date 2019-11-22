«Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера»: Рецензия Киноафиши

Мужчины в красивых мундирах с эполетами. Женщины в длинных платьях цвета берлинской лазури. Королевская власть, аристократические семейства, элитные пансионы и званые балы. Где-то в двух шагах - бедность, нищета и разруха. Совсем недавно на континенте закончилась Великая Война, и не все еще смогли адаптироваться к новой мирной жизни. Среди них - и Вайолет Эвергарден. Странная девушка невероятной кукольной красоты, история происхождения которой никому неизвестна. На войне Вайолет была солдатом, идеальной машиной для убийства. Об этом каждую секунду напоминают её стальные руки-протезы и необычное поведение, начисто лишенное эмоций. Пост-травматический синдром, синдром Аспергера или что-то куда более загадочное? Работа у прекрасного ветерана не менее эксцентричная. Вайолет работает на почте города Лейден самопишущей куклой. Так называют профессиональных секретарш, которые сочиняют письма для других людей. Для тех, кто не знает как признаться в своих чувствах и донести правильные слова для адресата, поэтому приходят за помощью к профессионалу, “призраку пера”. Вайолет этого тоже не знала, поэтому и устроилась на почту. Чтобы научиться. Научиться и понять что такое любовь и что такое дружба.

Вайолет Эвергарден - главная героиня анимационного сериала 2018 года, мгновенно ставшего во всем мире культовым. Про девушку с металлическими руками написано несколько романов-ранобу, есть манга, а теперь еще и полнометражный мультфильм, продолжающий сюжет оригинального сериала. Если вы не смотрели сериал - очень жаль, но ничего страшного. Потом нагоните. С сериалом или без - мир Лейдена похож на шкатулку с секретом, которая раскрывается медленно, неспешно и не всегда до конца. Прекрасная анимация, невероятный саундтрек, загадочная героиня. В полнометражной истории самопишущая кукла получает новое задание - посетить пансион благородных девиц, где учится наследница из богатого семейства Йорков (да, Ланкастеры в этом мире тоже есть). Девушка хочет написать письмо младшей сестре, с которой её разлучили много лет назад, но не знает как выразить искренность своих чувств. Вайолет ей с этим поможет.

Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера

Если следовать традиционной трёхактовой схеме любого драматического произведения, в фильме «Вечность и призрака пера» очень сильный и эмоциональный первый акт; логичный, но немного сумбурный второй и начисто отсутствует третий. Когда начинаются титры и включается свет, это производит поначалу немного обескураживающий эффект. Через несколько минут ты понимаешь, что это было очень правильное решение - не баг, а фича. Особенно на мета-уровне, ведь моменты счастья и горя следуют в реальной жизни друг за другом так же, как и в мире вымышленном. Спустя всего сутки после завершения работы над фильмом про Вайолет Эвергарден чокнутый психопат ворвался в здание анимационной студии Kyoto Animation, где с первой серии создавалась эта франшиза. Один психопат, 40 литров бензина, море пламени. В итоге - одна из самых громких трагедий уходящего 2019 года.

«Вайолет Эвергарден» - история о том, что после любой травмы жизнь все равно продолжается. После завершения Великой Войны Лейден все еще меняется. В город приходит электричество, на местном скайлайне уже видны первые уровни Эйфелевой башни, которая принесёт с собой радио и, быть может, сделает профессию почтальонов ненужной. На месте сгоревшей студии Kyoto Animation, говорят, разобьют парк с памятником в память о жертвах трагедии. А Вайолет Эвергарден вернётся летом 2020 года.

Феликс Зилич