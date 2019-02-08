«Снегоуборщик»: Рецензия Киноафиши

Алексей Хромов об уставшем от погонь Лиаме Нисоне, убирающем наркодиллеров

Нельсон Коксман (Лиам Нисон) — образцовый гражданин. Он живёт с женой и сыном где-то на отшибе и занимается расчисткой дороги от снега в Скалистых горах. Его огромная снегоуборочная машина разметает завалы в два человеческих роста и пилит упавшие деревья. За помощь горожанам Нельсону присудили звание почётного гражданина. Из недостатков у него только лишь излишняя замкнутость, даже жене его никак не разговорить и не «пробить» на эмоции.

Но семейная идиллия рушится, когда сына Нельсона убивают наркоторговцы. Он связался с дурной компанией, и теперь отцу приходится мстить за погибшего подростка. Нельсон отлавливает дилеров одного за другим и безжалостно убивает. А их боссы начинают подозревать конкурентов, развязывая кровавую бойню.

Американский кинопрокат суров и беспощаден. Жители США не привыкли, да и не хотят привыкать к дублированным фильмам из других стран. А учитывая, что в этой стране заработать на выпуске картины можно больше, чем в любой другой точке мира, режиссёры один за другим переснимают успешные европейские картины.

Это упоминание необходимо лишь для того, чтобы понять — «Снегоуборщик» отличается от картины «Дурацкое дело нехитрое» 2014 года лишь актёрским составом и языком. Его даже снял тот же режиссёр Ханс Петтер Муланд. И фильм даже логичнее называть не ремейком, а покадровой копией — многие сцены здесь повторены один в один. Разве что возросший бюджет позволил снять историю более изящно, сместив акцент с действия на визуальный ряд. Но и в России, и в США оригинал не очень известен.

Поэтому «Снегоуборщик», скорее, вызовет ассоциации с творчеством братьев Коэнов, а особенно с фильмом «Фарго». Та же зима, те же разборки бандитов. Есть даже девушка-полицейский, которая старается распутать серию убийств. Здесь её играет звезда «Бесстыдников» Эмми Россам. Да и атмосфера и даже построение действия зачастую ссылаются на манеру съёмок Коэнов — каждое убийство здесь помечается специальным титром на экране, а мрачное нередко соседствует со смешным.

В целом, завязка сюжета выглядит несложно: персонаж Нисона просто ходит от одного преступника к другому, требует имена заказчиков и убивает их. Разбавляет действие лишь антураж: кровь на свадебных платьях, трупы на снегу, водопады, съёмки снежных заносов — в этом плане ремейк сильно обгоняет оригинал, его можно смотреть просто ради эстетического удовольствия.

Более «коэновский» сюжет начинается уже ближе к середине, когда на сцену толпой начинают выходит боссы мафии. Конечно, они все глупы и постоянно ведут себя нелепо. Тут пошутят и над увлечением видеоиграми, и над тайными страстями, и над стереотипами об индейцах и темнокожих (шутить будут сами представители рас, так что не придерёшься). Причём юмор здесь не лобовой: текстовые шутки проскакивают совсем редко, всё построено на самих ситуациях.

Как это принято у хороших авторов, поступки героя дадут толчок целой лавине столкновений между конкурирующими бандами. И хоть в оригинале название Cold Pursuit скорее отсылает к обороту Hotpursuit («по горячим следам»), русская локализация здесь отлично подходит: события накапливаются как снежный ком, а в финале герой разгребает их своей огромной машиной.

«Снегоуборщик» вряд ли порадует тех, кто ожидал экшен или боевик. Конечно, ещё в «Пассажире» Нисон вовсю дрался и крошил злодеев голыми руками, но в новом фильме он предстаёт совсем в другом образе. Это уставший, потерянный человек, для которого месть — единственный смысл жизни. Поэтому здесь практически нет зрелищных перестрелок, погонь или драк.

Лишь к самому финалу действие ненадолго разгонится. Да и то, скорее, потому, что без этого было бы совсем уже пусто. А в остальное время «Снегоуборщик» — фильм медитативно-эстетический. Здесь нужно просто наблюдать за постановкой сцен и пейзажами и удивляться, как режиссёр в нуар и мрачность вплетает интересный юмор.

Алексей Хромов