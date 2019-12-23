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Киноафиша Рецензии «Фиксики против кработов»: Рецензия Киноафиши

«Фиксики против кработов»: Рецензия Киноафиши

23 декабря 2019 00:00
«Фиксики против кработов»: Рецензия Киноафиши

Сиквел приключений маленьких ремонтников, незаметно живущих в наших устройствах. 

Объяснять, кто же такие фиксики и почему это столь большой секрет, нет необходимости. За долгие 5 лет образовательный сериал проделал огромный путь от коротких эпизодов в «Спокойной ночи, малыши!» до полнометражного мультфильма и радовал детей на протяжении 150 серий, обретя массу поклонников. С покорением последней вершины, которой стали кинотеатры, полюбившиеся герои справились отлично. Вопрос продолжения стал делом ближайшего времени, и вот спустя два года нас ждет новое увлекательное приключение на большом экране.

Профессор Гений Евгеньевич Чудаков продолжает сотрудничать с фиксиками в своей лаборатории. Там он помогает им расположить школу и укрывает маленьких ремонтников от людей. Привычное течение жизни меняет неожиданное появление старой знакомой ученого — Эрики. В студенческие годы они вместе участвовали в научном конкурсе, где победу присудили Чудакову. Эрика не смогла смириться с поражением. Узнав о существовании фиксиков, она вернулась восстановить справедливость, доказав, что профессор выиграл лишь благодаря обману. Чудаков воспользовался помощью маленького ремонтника и не заслужил студенческий кубок. Она хочет повторить конкурс, в этот раз разрешив использовать любых помощников. Секрет фиксиков оказывается под большой угрозой, и только победа позволит сохранить их существование в тайне. Сделать это будет не так просто, ведь в подчинении Эрики окажется самое современное изобретение — кработы, идеальные помощники, готовые выполнить любой приказ.

«Фиксики против кработов»: Рецензия Киноафиши

Сиквел ожидает большое пополнение. На экране появится не только Эрика со своими мини-роботами, но и новые фиксики — Мега и Альт, которые придут на помощь старым героям. Границы знакомого мира расширятся и выйдут далеко за стены лаборатории. Не повезет лишь ДимДимычу, окончательно затерявшемуся на втором плане. Даже его подруга Лизонька, совсем недавно узнавшая о маленьких работниках, получила большую роль в приключениях. В остальном «Фиксики против кработов» будут хорошо вам знакомы. На месте осталась анимация, так и не сделавшая заметного шага вперед. Она все еще сохраняет уровень средних европейских мультфильмов, не позволяя назвать ее плохой или хорошей, и выделяется ярким исполнением. Здесь такой же незамысловатый юмор, рассчитанный на маленьких детей, и парочка киноотсылок, понятных их родителям. Удачными оказались новые песни, перемешанные с уже знакомыми композициями, получившими обновленное звучание. Большой шанс, что вы еще услышите эти навязчивые мелодии дома.

Полнометражные приключения окончательно перестали нести ярко выраженную образовательную функцию. Это было заметно еще в первом мультфильме, который показывал опасность игры с электричеством, но практически не рассказал о нем. Сиквел забыл о науке, иллюстрируя лишь привычную для детских мультиков мораль о важности дружбы и взаимопомощи, ужасных последствиях вранья и эгоизма, а также чудесах прощения. Подобные наставления излишне универсальны и не позволяют «Фиксикам» сформировать собственное лицо, превращая в еще один детский мультсериал, перебравшийся на большой экран. Не помогает и слишком простой сюжет, обделенный запоминающимися идеями, присутствовавшими в оригинале. Вместо динамичных электрических перемещений нам предлагают глупых и однообразных кработов. «Фиксики против кработов» — типичный сиквел, сделавший ставку на больше и ярче, но забывший о внутренней проработке. Все держится на знакомых персонажах и старых идеях, а минусы попытались прикрыть увеличившимся масштабом. Сглаживает историю универсальность приключений, понятных всем возрастам. Простота и эффектность все еще отлично подходят маленьким детям, которые просто не успеют устать в кинотеатре. Скучно, как всегда, окажется только родителям, вынужденным исполнять роль сопровождающих, но, кажется, это малая плата за детскую улыбку.

Константин Киценюк

Константин Киценюк
Константин Киценюк
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