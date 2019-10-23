«Дитя погоды»: Рецензия Киноафиши

Старшеклассник Хотака сбегает из дома и перебирается жить в дождливый Токио. Он долгое время не может найти работу, а жизнь в столице оказывается очень дорогой. Поэтому герой вынужден скитаться по улицам. Но потом случайный знакомый предлагает ему занятие: Хотака должен писать статьи в журнал о сверхъестественном. Это приводит его к загадочной девочке Хине, которая умеет останавливать дождь.

Макото Синкай в последние годы стал чуть ли не самым популярным и обсуждаемым автором аниме, и это вполне заслуженно. Его предыдущие работы «Пять сантиметров в секунду» и «Твоё имя» прогремели по всему миру, и всё благодаря глубокой проработке и трогательным историям. Он создаёт сюжеты, которые нравятся и детям, и взрослым. А современные и серьёзные темы здесь соседствуют с атмосферой волшебства. «Дитя погоды» совершенно не отстаёт от своих предшественников. Мало того, визуальный ряд в этом анимационном фильме ещё интересней, а история захватывает буквально с первых минут. Синкай умудряется говорить на языке, который понятен абсолютно всем. Жители Японии и те, кто ценит архитектуру, увидят удивительно красочный Токио, пусть и под частым дождём. Подростки найдут очень милую историю дружбы и любви. Причём «Дитя погоды» построен так, что в нём даже нет полностью отрицательных персонажей — только совсем уж фоновые. Зато есть много милых сцен: например Хотака осознаёт, что впервые идёт к девушке в гости и жутко смущается. Или как он обдумывает ей подарок.

А для взрослых и просто внимательных зрителей припасено немало серьёзных тем. Сначала бросается в глаза традиционное для работ Макото Синкая совмещение современных тем с настоящей сказкой. Вроде бы он показывает индустриальное общество и столичную жизнь. Но постепенно все начинают верить в девочку, которая может разогнать тучи, и вовсю обращаются к ней за помощью. Во всём этом спрятан ещё и рассказ о предначертании с вечным вопросом: может ли человек менять свою судьбу и жизнь близкого. Сюжет постоянно перескакивает от лёгких и даже комичных моментов к трогательной драме, создавая очень живые ощущения.

«Дитя погоды»

В этой истории легко не заметить ещё одну важную и очень актуальную на сегодняшний день тему: влияние человека на природу. Локальное и временное улучшение погоды неизбежно влечёт более серьёзные проблемы в будущем. Но многие об этом забывают, и постоянный потоп в Токио послужит неплохим напоминанием. А уж финал и вовсе заставит задуматься о недолговечности всего, что создал человек. На самом деле даже такие серьёзные моменты Синкай подаёт легко и понятно. В первую очередь потому, что он создаёт очень кинематографичные работы. В его мультфильмах просто хочется любоваться визуальным рядом. Часто создаётся ощущение, что их не рисуют, а буквально снимают на камеру — настолько реалистично проработаны локации, движения и даже солнечные блики. Кажется, что ветер действительно треплет волосы героини, а уж на каплях дождя и воде нередко делают отдельный акцент.

Легко представить, как эту историю перенесут на экраны в виде высокобюджетного фильма с живыми актёрами (по «Твоему имени», кстати, уже разрабатывают ремейк). Учитывая оглушительную популярность «Дитя погоды», наверняка это лишь вопрос времени. Хотя очень важно, чтобы создатели новой версии смогли не потерять то ощущение простоты и доброты, которые есть в оригинал, ведь Макото Синкай создал мультфильм, где через пять минут можно забыть, что герои нарисованы. Он моментально погружает в атмосферу современной и трогательной сказки и позволяет два часа наблюдать за жизнью героев. А ещё всем взрослым «Дитя погоды» поможет хоть ненадолго вспомнить детские мечты о невозможном или первую любовь и заставит лишний раз посмотреть на небо, пусть даже там будут тучи.

Алексей Хромов