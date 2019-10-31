Семейка Аддамс - дублированный трейлер
Семейка Аддамс. Дублированный трейлер

Семейка Аддамс. Дублированный трейлер

Дата публикации: 16 апреля 2019
Семейка Аддамс – Знакомьтесь – семейка Аддамс! В кино с 19 декабря.
Mikhail Kokin 31 октября 2019, 14:00
Оценка
Замечательный мульт!!!
proalexse 31 октября 2019, 16:58
Оценка
Весёлый семейный мультик!!! Очень понравился
Гоша Ясиновский 31 октября 2019, 23:05
Оценка
Все прошло на одном дыхании
Sergey Rudakovich 31 октября 2019, 23:07
Оценка
Ужасный мульт🤦🏼‍♂️☹️
Дмитрий Повышев 2 ноября 2019, 12:25
Оценка
На один раз, посмеялся раза два за фильм. Да, есть положительные стороны, это озвучка)
artser16 2 ноября 2019, 18:43
Оценка
Приятно встретить старых знакомых. Рейтинг фильма завышен. 6+ было бы нормально. Обычный американский мультик про толерантность. Забавно. Буду рекомендовать для семейного просмотра
Екатерина Белякова 3 ноября 2019, 04:25
Оценка
Мультик нудный и не интересный, еле достдели до конца
Фоат Шарипов 3 ноября 2019, 12:24
Сколько стоит билет
Кирилл 3 ноября 2019, 15:28
Оценка
Детям понравилось! даи мы с женой вспомнили молодость
Илья Чумаков 3 ноября 2019, 17:37
Оценка
Ужасный мульт с начала пишут 12+ и скачет 18+ и 3+ шутки тупые
Татьяна Рушева 4 ноября 2019, 13:18
Оценка
Дочке (8 лет) понравился! Она далеко не все мультики смотрит. Просто посмотреть, посмеятся можно.
Лилия Маныч 4 ноября 2019, 14:35
Оценка
ходила с дочкой. нудный мультик. люди уходили из зала. 2 раза посмеяться. и все.
Татьяна Лазарева 6 ноября 2019, 21:53
Оценка
Показывает детям негативные стороны жизни, а это рановато, успеют еще услышать шутки типа...жарят сосиски а не других девочек... школа это тюрьма для детей
Юлия Кириллова 14 ноября 2019, 09:01
Оценка
Отвратительный скучный мультфильм.Настроение было испорчено!
romanvladimirovichdanilov 17 ноября 2019, 14:05
Фигня полная! Не смешной! Не интересный! Знал бы,не пошёл...
kandaurova18 17 ноября 2019, 20:21
Оценка
Крутой мультфильм, нам с мужем очень понравился 😊
karamelka02041983 21 ноября 2019, 22:26
Оценка
Мультик классный, с удовольствием сходили.
ann.mak200414 24 ноября 2019, 12:37
Оценка
Мультик прекрасный👌😍
tatyana-prihodko 28 ноября 2019, 08:28
Оценка
Мультик так себе.
Селин Циммер 30 ноября 2019, 03:48
Оценка
Классный мульт, с удовольствием посмотрела.
6.8 Семейка Аддамс
Семейка Аддамс анимация, фэнтези, 2019, США
