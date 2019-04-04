«Шазам!»: Рецензия Киноафиши

14-летний Билли Бэтсон в детстве потерял свою маму в толпе и с тех пор живёт в приёмных семьях. Однажды он попадает в магическую пещеру, где волшебник передаёт ему силы шести богов и героев (от Геракла до Меркурия). Теперь Билли может превращаться в сильнейшего супергероя по имени Шазам. Правда, внутри он остаётся всё тем же юным сорванцом. Но вскоре Билли предстоит столкнуться с опасным врагом — доктором Тадеусом Сиваной, который поддался влиянию смертных грехов и теперь мечтает получить силы Шазама.

DС в очередной раз поступила честно. Как и в случае с «Акваменом», в фильме показали ровно то, что обещали в трейлерах — очень простую и позитивную историю, в которой намного больше подростковой комедии, чем супергероики. И в этом плане его даже стоит, скорее, сравнивать со знаменитым фильмом «Большой» с Томом Хэнксом, чем с «Бэтменом против Супермена». Для тех, кому не совсем очевидно, будет сцена с клавишами «пианино» на полу детского магазина.

История очень близка — подросток оказывается в теле взрослого, и тут же на него наваливаются взрослые заботы. Но, разумеется, изменить свой образ мышления он не может. Отсюда и большинство комичных ситуаций: покупка пива, визит в стриптиз-бар и прочие глупости, которые наверняка совершит любой ребёнок, почувствовав себя взрослым. Только в «Шазаме!» это всё ещё и приправлено иронией над супергеройскими клише. И правда, кто-нибудь задумывался, что делает Супермен, чтобы взлететь? Ну или хотя бы как в этих костюмах ходить в туалет? Все эти нелепые вопросы, которые старательно обходят в «серьёзных» фильмах о героях в трико, здесь задают в лоб и с улыбкой. Да и проблемы у Билли не в заработке денег (хотя об этом тоже будет), а в спасении мира от злодея.

На этом и построена большая часть юмора истории, что оправдывает всю простоту картины. В первых фильмах DC даже костюм Супермена постарались сделать серьёзнее и современнее, избавившись от красных трусов и слишком яркой расцветки. А здесь классический нелепый белый плащ и явно поролоновые мускулы. Но Закари Ливай настолько откровенно дурачится в этом образе, копируя мимику и поведение ребёнка, что критиковать его просто невозможно.

«Шазам!»

Это не всегда оправдывает слишком уж затянутые сцены и вялость сценария в середине фильма. Конечно, история во многом посвящена важности семьи и доверия к близким. Но когда в тексте и сюжете выдают несколько клише подряд, можно немного заскучать. Разбавляет атмосферу лишь актёрская игра. Здесь даже дети справились отлично, и новая семья Билли выглядит не просто собранием типичных характеров, а живым сообществом с интересными взаимоотношениями.

А вот злодея «оживить» не удалось. Авторы довольно близко пересказали комиксы New 52, где переработали образ Билли Бэтсона и впервые дали герою нынешнее имя (вообще-то изначально персонажа звали Капитан Марвел, но пока DC судились с Fawcett Comics, обвиняя их в плагиате персонажа с Супермена, Marvel быстро зарегистрировали это название на себя). Но в фильме авторы отказались от одного из главных злодеев — Чёрного Адама (его должен сыграть Дуэйн Джонсон в одном из будущих фильмов вселенной). А его силы передали доктору Сиване, который теперь стал выглядеть как стереотипный злодей с единственной задачей — быть злым. И не спасает даже харизма Марка Стронга.

«Шазам!»

В моменте, где впервые «живьём» появляются смертные грехи, чувствуется любовь и умение Дэвида Сандберга снимать хорроры — он прославился благодаря картинам «И гаснет свет» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Иронично, что уже второй позитивный фильм DC снимает мастер ужастиков — над «Акваменом» работал автор «Заклятия» и «Астрала» Джеймс Ван.

Помимо шуток сюжет постоянно разбавляют какими-то отсылками. И в этом плане «Шазам!» — кладезь «пасхалок» для гиков. От совершенно явных — вселенная DC здесь представлена неоднократно, а финальная шутка точно уж порадует всех. До таких, что заметят только самые внимательные. Например, школа, где учатся герои, носит название Fawcett — издательства, придумавшего Шазама. Есть даже прямая отсылка к уже упомянутому «Большому» — стоит повнимательнее присмотреться к драке в магазине игрушек. Ну а уж комиксы «Шазам!» здесь цитируют постоянно. И не только серию New 52. Ведь даже вся новая семья Билли мелькала когда-то на страницах. Да и тигр упоминается неслучайно — в комиксе мальчик был привязан к тигру из зоопарка, но эту линию в фильм не добавили.

Помимо стереотипного злодея и затянутых сцен, есть небольшая проблема с экшеном — драк и полётов мало, и они выглядят довольно просто. Правда, их, опять же, регулярно разбавляют юмором (шутка над пафосной речью суперзлодея — вообще одна из лучших в плане разрушения клише кинокомиксов). Но «Шазам!» — фильм по явно заниженной ставке. В трейлерах, первоначальной экспозиции и самой идее он заранее настраивает зрителя на максимальную простоту идеи и подачи. Поэтому, в отличие от более масштабных проектов, ему можно простить все проблемы. Ведь это просто комедия о ребёнке с очевидной моралью о том, что семья не та, что родила, а та что воспитала.

Алексей Хромов