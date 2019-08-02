«Форсаж: Хоббс и Шоу»: Рецензия Киноафиши

Чернокожий преступник в модной кожанке Брикстон (Идрис Эльба) ведет охоту за смертельным вирусом под ироническим названием «Старичок», способным обречь весь мир на верную погибель. Внезапно в его гитлеровские планы вмешивается агент Хэтти (Ванесса Кирби), она же сестра Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем). Девушка, понимая размах возможной катастрофы, вкалывает себе содержимое термоядерной вакцины и становится живой ячейкой для ее хранения. Правительству ничего, разумеется, не остается, кроме как запрячь двух гарцующих скакунов, Хоббса (Дуэйн Джонсон) и Шоу в одну упряжку. Несколько частей «Форсажа» подряд многочисленные пикировки Хоббса и Шоу переходили в стычки, но благодаря кассовому диапазону обоих продюсеры серии решили объединить героев в спин-оффе, чтобы подначки свести к дружеским шлепкам и подколам, а Доминику Торрето и его семье дать пока что немного отдохнуть вне кадра. Франшизу перетряхнули и освежили новыми героями. Комикующий оперативник, друг Хоббса в исполнении Райана Рейнольдса, не заявленный ни в одном пресс-материале, ― сюрприз фильма, который на самом деле сложно назвать приятным. Рейнольдс совсем уж не в тему отпускает фирменные шуточки и дает классического себя, чему, кажется, несказанно рад. Другая неожиданность ― по-настоящему классное приобретение серии: Кевин Харт, как будто бы вышедший из серии игр «GTA», отрывается в образе воздушного маршала. Он предлагает и вертолет, и стелс, и боинг ― все, что душе угодно для выполнения миссии. К сожалению, Харт обходится всего несколькими эпизодами, в то время как Хэтти Шоу, полноправный член команды, действительно мешающий высекать искры из двух притирающихся и бодающихся машин ― Скалы и Стэйтема ― переходит с парнями из кадра в кадр. «Хоббсу и Шоу» не хватает мачистского броманса, парням некогда поболтать по душам, поделиться патронами в нужной ситуации. Работа в команде становится невозможной по причине того, что команда эта ― не долгожданный дуэт улыбчивого самоанца и нахмуренного вертлявого британца, а некое трио оперативников, изо всех сил жгущих. Когда жечь уже не выходит, в кадр входит «лауреат Нобеля» (Эдди Марсан) и натурально включает огнемет. Угар случается, когда его совсем не ждешь. К примеру, трейлер восьмого «Форсажа» совершенно не обещает безумную гонку Вина Дизеля, обнимающего горящую баранку разваливающегося под ним драндулета, или незабываемое спасение Джейсоном Стэйтемом младенца из самолета. Фильм Дэвида Литча не безумен, не второсортен и слишком рационален даже при всех невозможных пытках током и подъемом пяти машин с помощью одного вертолета. В нем будто нет самого главного, чего «Форсаж» про себя никогда не понимал, или, наоборот, понимал всегда. Искренней веры в то, что творящееся безумие ― абсолютно реально.

Форсаж: Хоббс и Шоу

В конечном итоге новый фильм серии все равно оказывается про семью, но не торретовскую, заканчивающую каждый знойный день бутылочкой «Corona» за околобиблейским столом. А про две другие: про английских брата и сестру из дождливого фильма с кулаками про пацанские законы и бесчисленную (чуть ли не размером с остров) родню Люка Хоббса на Самоа, куда приводит героев третий акт фильма. Под финал история выйдет сплавом из «Моаны», «Аватара» и «Тачки на прокачку», последнему, кстати, стоит отдать должное. Чуть ли не впервые за весь фильм, начиная с погони в Лондоне (в самом начале) Литч вспоминает о том, что «Форсаж» ― это серия не про кульбиты киллеров и посмехушки Дедпула, а франшиза про автомобили и их героическое отторжение земного притяжения. И чем дальше, тем правда ближе к космосу, бесконечности и вечной жизни неперегревающихся движков. А пока что это, возможно, самая дорогая реклама кастомной автомастерской в мире и почти нисколечко не «Форсаж». Только если на пол-оборота.

Денис Виленкин