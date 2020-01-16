«Песня имен»: Рецензия Киноафиши

1951 год. Лондон. Считанные минуты остаются до начала концерта классической музыки, украшением которого обещает стать молодой гений Довидл Рапопорт, виртуозно исполняющий Баха. Вот только главная звезда так и не выйдет на сцену, оставив своего близкого друга Мартина и его семью, организовавшую это выступление, с переполненным и разгневанным зрительным залом. Спустя 35 лет после злополучного концерта и таинственной пропажи Довидла, Мартин вновь замечает след старого друга. Связав свою жизнь с музыкой, на прослушивании молодых талантов он узнает способ подготовки смычка перед выступлением — особенный жест давно исчезнувшего скрипача. Именно здесь начинается его расследование.

Мартин отправляется на поиски Довидла и ответов, погружаясь в воспоминания далеких предвоенных лет, навеянных новым путешествием. Тогда его семья согласилась приютить маленького польского еврея, раздражающего своей самовлюбленностью, но приковывающего к себе гениальной игрой на скрипке. Два непохожих ребенка вынуждены столкнуться с мировой войной и антисемитизмом, преодолев трудности и став названными братьями. Спустя годы разрушить их связь сможет лишь чувство вины — глубокая, незаживающая рана в душе Довидла из-за потери настоящей семьи, которая осталась в оккупированной Польше.

Песня имен

В основу фильма лег одноименный роман английского музыкального критика Нормана Лебрехта. Его экранизация стартовала еще в далеком 2010 году и с тех пор полностью сменила актерский состав. Место дуэта Энтони Хопкинса и Дастина Хоффмана, заняла не менее эффектная пара Тима Рота и Клайва Оуэна. Режиссером картины стал Франсуа Жирар, уже работавший с музыкальными драмами: «Тридцать две истории о Гленне Гульде», «Голос» и «Красная скрипка» (получила «Оскар» за «Лучший оригинальный саундтрек»).

«Песня имён» — это неторопливое кино, которое балансирует между жанрами. Здесь в равных пропорциях смешались детективное расследование, мелодрама о дружбе и историческая драма о холокосте. Каждому отведен свой временной промежуток, показывающий юность и первую встречу, взросление и столкновение с реальностью, оставляя в настоящем интригу о таинственной пропаже скрипача. Разгадать ее окажется не так просто: Мартин будет вынужден отправиться в пригороды Лондона, посетить Польшу и своими глазами увидеть леденящие душу Камни памяти в Треблинке, чтобы в конце найти ответы в Западном полушарии. Это путешествие по следам призрака, долгие годы убегавшего от чувства вины, откроет дверь в мир боли и сожаления. Спасение удается найти в вере и скрипке, позволяющей выразить эмоции лучше любых слов.

Песня имен

Помогает соединить временные линии и ожить истории прекрасная музыка, написанная оскароносным композитором Говардом Шором («Властелин колец», «Хоббит»). «Песня имён» — название главной композиции, которую исполняет Довидл. Она становится синонимом его освобождения, способом поделиться собственной болью и разделить трагедию еврейского народа с другими людьми. Песня помогает почтить память жертв холокоста, лица которых уже давно забыты и утеряны в тех страшных событиях, заменяя собой иудейскую молитву скорбящего — Кадиш. Остальные музыкальные мотивы канадского композитора не менее прекрасны, чем заглавная мелодия, и отлично подойдут для самостоятельного прослушивания.

«Песня имён» — неидеальная картина, в ней есть проблемы со второстепенными персонажами, практически лишенными экранного времени, небольшая чехарда с временными промежутками и довольно тягучее повествование, словно трясина засасывающее в трагичные воспоминания. Все это теряется на фоне отличных актеров, прекрасной музыки и невероятно эмоционального финала, переполненного исцеляющей силой творчества, соединившегося с религиозным откровением. Вместе они родили на свет незабываемую мелодию, искупая любые ожидания и позволяя нам разделить с героями их трагедию.

Константин Киценюк