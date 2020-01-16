«Песня имен»: Рецензия Киноафиши
Детективная драма о дружбе, холокосте и прекрасной музыке, способной подарить освобождение.
1951 год. Лондон. Считанные минуты остаются до начала концерта классической музыки, украшением которого обещает стать молодой гений Довидл Рапопорт, виртуозно исполняющий Баха. Вот только главная звезда так и не выйдет на сцену, оставив своего близкого друга Мартина и его семью, организовавшую это выступление, с переполненным и разгневанным зрительным залом. Спустя 35 лет после злополучного концерта и таинственной пропажи Довидла, Мартин вновь замечает след старого друга. Связав свою жизнь с музыкой, на прослушивании молодых талантов он узнает способ подготовки смычка перед выступлением — особенный жест давно исчезнувшего скрипача. Именно здесь начинается его расследование.
Мартин отправляется на поиски Довидла и ответов, погружаясь в воспоминания далеких предвоенных лет, навеянных новым путешествием. Тогда его семья согласилась приютить маленького польского еврея, раздражающего своей самовлюбленностью, но приковывающего к себе гениальной игрой на скрипке. Два непохожих ребенка вынуждены столкнуться с мировой войной и антисемитизмом, преодолев трудности и став названными братьями. Спустя годы разрушить их связь сможет лишь чувство вины — глубокая, незаживающая рана в душе Довидла из-за потери настоящей семьи, которая осталась в оккупированной Польше.
В основу фильма лег одноименный роман английского музыкального критика Нормана Лебрехта. Его экранизация стартовала еще в далеком 2010 году и с тех пор полностью сменила актерский состав. Место дуэта Энтони Хопкинса и Дастина Хоффмана, заняла не менее эффектная пара Тима Рота и Клайва Оуэна. Режиссером картины стал Франсуа Жирар, уже работавший с музыкальными драмами: «Тридцать две истории о Гленне Гульде», «Голос» и «Красная скрипка» (получила «Оскар» за «Лучший оригинальный саундтрек»).
«Песня имён» — это неторопливое кино, которое балансирует между жанрами. Здесь в равных пропорциях смешались детективное расследование, мелодрама о дружбе и историческая драма о холокосте. Каждому отведен свой временной промежуток, показывающий юность и первую встречу, взросление и столкновение с реальностью, оставляя в настоящем интригу о таинственной пропаже скрипача. Разгадать ее окажется не так просто: Мартин будет вынужден отправиться в пригороды Лондона, посетить Польшу и своими глазами увидеть леденящие душу Камни памяти в Треблинке, чтобы в конце найти ответы в Западном полушарии. Это путешествие по следам призрака, долгие годы убегавшего от чувства вины, откроет дверь в мир боли и сожаления. Спасение удается найти в вере и скрипке, позволяющей выразить эмоции лучше любых слов.
Помогает соединить временные линии и ожить истории прекрасная музыка, написанная оскароносным композитором Говардом Шором («Властелин колец», «Хоббит»). «Песня имён» — название главной композиции, которую исполняет Довидл. Она становится синонимом его освобождения, способом поделиться собственной болью и разделить трагедию еврейского народа с другими людьми. Песня помогает почтить память жертв холокоста, лица которых уже давно забыты и утеряны в тех страшных событиях, заменяя собой иудейскую молитву скорбящего — Кадиш. Остальные музыкальные мотивы канадского композитора не менее прекрасны, чем заглавная мелодия, и отлично подойдут для самостоятельного прослушивания.
«Песня имён» — неидеальная картина, в ней есть проблемы со второстепенными персонажами, практически лишенными экранного времени, небольшая чехарда с временными промежутками и довольно тягучее повествование, словно трясина засасывающее в трагичные воспоминания. Все это теряется на фоне отличных актеров, прекрасной музыки и невероятно эмоционального финала, переполненного исцеляющей силой творчества, соединившегося с религиозным откровением. Вместе они родили на свет незабываемую мелодию, искупая любые ожидания и позволяя нам разделить с героями их трагедию.
Константин Киценюк