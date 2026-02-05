Оповещения от Киноафиши
9.2 Рейтинг IMDb: 8.5
Stray Kids: The dominATE Experience

Stray Kids: The dominATE Experience

Stray Kids: The dominATE Experience 12+
О фильме

Выступление кей-поп-группы Stray Kids на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, концертные записи мирового тура «dominATE» и закулисные материалы.

 
Страна Южная Корея / США
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 5 февраля 2026
Дата выхода
6 февраля 2026 Болгария
5 февраля 2026 Грузия PG-13
5 февраля 2026 Казахстан 16+
5 февраля 2026 Кыргызстан 12+
6 февраля 2026 Латвия N12
6 февраля 2026 Литва N13
7 февраля 2026 Молдавия AP 12
6 февраля 2026 Польша
6 февраля 2026 Румыния
5 февраля 2026 Сербия o.A.
5 февраля 2026 Узбекистан 12+
5 февраля 2026 Хорватия Svi uzrasti
5 февраля 2026 Черногория o.A.
5 февраля 2026 Чехия
Производство Live Nation Studios
Другие названия
Stray Kids: The dominATE Experience, Stray Kids: The dominATE Experience Early Access
Режиссер
Пол Дагдейл
В ролях
Stray Kids
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

9.2
Оцените 1158 голосов
8.5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Stray Kids: The dominATE Experience - trailer
Stray Kids: The dominATE Experience Trailer
Кадры из фильма
