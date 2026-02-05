Отзывы о фильме
Виктория Гриненко 8 января 2026, 22:00
выпустите его в прокат пожалуйста 🙏🙏🙏
Вика Калинкина 9 января 2026, 00:34
Пожалуйста, хотя бы в одном каком-нибудь кинотеатре Москвы🙏🙏🙏
Выступление кей-поп-группы Stray Kids на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, концертные записи мирового тура «dominATE» и закулисные материалы.
|6 февраля 2026
|Болгария
|5 февраля 2026
|Грузия
|PG-13
|5 февраля 2026
|Казахстан
|16+
|5 февраля 2026
|Кыргызстан
|12+
|6 февраля 2026
|Латвия
|N12
|6 февраля 2026
|Литва
|N13
|7 февраля 2026
|Молдавия
|AP 12
|6 февраля 2026
|Польша
|6 февраля 2026
|Румыния
|5 февраля 2026
|Сербия
|o.A.
|5 февраля 2026
|Узбекистан
|12+
|5 февраля 2026
|Хорватия
|Svi uzrasti
|5 февраля 2026
|Черногория
|o.A.
|5 февраля 2026
|Чехия