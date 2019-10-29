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Киноафиша Рецензии «Робо»: Рецензия Киноафиши

«Робо»: Рецензия Киноафиши

29 октября 2019 00:00
«Робо»: Рецензия Киноафиши

Кардинально далекая от оригинальности, но добрая и эмоциональная история о дружбе мальчика и робота.

Митя Привалов (Даниил Муравьёв-Изотов) учится в школе с физико-математическим уклоном. Родителям-технарям, занимающимся уникальным многофункциональным роботом А-112 и мало уделяющим внимание ребёнку, невдомёк, что сын не хочет идти по их стопам и обладает тонкой душой и увлекается рисованием. Навести мосты семье поможет сам А-112, благополучно проваливший все испытания и сбежавший с полигона. Теперь он получил новое имя и нового друга — Митю. Но создатели робота ищут его, и Мите с Робо грозит опасность.

От самой приписки «Фильм Сарика Андреасяна» триггерить начинает у самых разных категорий зрителей — от эстетов-ценителей артхауса до любителей посещать кинозалы по пятницам с колой и чипсами. Армянский кинодел уже давно выработал чёткую режиссёрскую стратегию, и фильмы его, несмотря на море лютого хейта, чаще всего оказываются рентабельными. У «Робо» есть шанс стать наименее ненавистной работой Андреасяна из-за неамбициозности фильма. Это не продолжение культового фильма, не драма о важном для целого народа событии, — это обычная непритязательная мелодрама для семейного просмотра. Трогательное кино про семью и то, как можно попытаться спасти её, если наделал ошибок.

«Робо»: Рецензия Киноафиши
Робо

Да, здесь есть все необходимые условия андреасяновского хронотопа: и принципиальная вторичность (на память приходит широченный диапазон фильмов, от «Чаппи» до «Искусственного разума»), и нарочитая мелодраматичность (фильм действительно трогателен в некоторых моментах), и специфический юмор, и даже больше нужного обращающий на себя внимание саундтрек. При всём этом как детское кино фильм вполне себе удался. Маленькие зрители в зале неплохо реагируют на немногочисленные шутки в нём. Да, может, это и не будет самый главный опыт детства в кино, но, по крайней мере, полтора часа в зале не скучно: есть место и спецэффектам, и красивым съемкам. Андреасян неплохо распоряжается немаленьким бюджетом.

На удивление, к актёрским работам претензий нет: Митя вполне обаятелен, а многочисленные звёзды-взрослые везде на своих местах. Не совсем удачным кажется итоговый дизайн робота. Возможно, он слишком антропоморфен. Вспомните, многие обаятельные роботы из кино мало похожи на людей: Чаппи, Номер 5 из «Короткого замыкания», Валл-И, даже милые фрики от Boston Dynamics. Здесь же можно вспомнить разных инопланетян в такой же функции Другого, дружащего с маленьким ребёнком. Конечно, речь пока не о принципе «зловещей долины», по которому максимально похожие на человека роботы вызывают отторжение, дизайн робота в большей степени похож на военные разработки (неудивительно — он ею является), чем на милашек киношного прошлого. Даже несущий добро голос Безрукова спасает не до конца.

«Робо» вряд ли станет мощным инфоповодом, пускай он и основан, с одной стороны, на актуальной теме распада семьи, а с другой — на злободневной проблеме робототехники, в нём слишком мало того, за что можно зацепиться публицисту. Это и есть главный плюс «Робо». Это всего лишь кино и ничего больше.

Пётр Волошин

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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