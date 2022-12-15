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1
Брат
боевик, драма
1997, Россия
8.7
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2
Небо
военный, драма
2020, Россия
8.6
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3
Аманат
биография, исторический, драма
2022, Россия
8.6
Оцените
4
Брат 2
боевик, криминал
2000, США / Россия
8.6
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5
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт
2022, Россия
8.4
Оцените
6
Холоп
комедия
2019, Россия
8.4
Оцените
7
Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма
2022, Россия
8.4
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8
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама
2022, Россия
8.3
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9
Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация
2010, Россия
8.3
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10
Движение вверх
спорт, драма
2017, Россия
8.3
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11
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
8.3
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12
Брестская крепость
драма, военный
2010, Россия / Беларусь
8.3
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13
Чемпион мира
драма
2021, Россия
8.3
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14
Легенда №17
биография, спорт
2012, Россия
8.2
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15
Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация
2004, Россия
8.2
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16
Одна
приключения, катастрофа
2022, Россия
8.2
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17
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный
2021, Россия
8.2
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18
Т-34
военный, боевик, приключения
2018, Россия
8.2
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19
Непослушник
комедия
2021, Россия
8.2
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20
28 панфиловцев
военный, драма
2016, Россия
8.2
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21
Лёд 2
мелодрама, драма
2020, Россия
8.2
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22
Салют-7
драма, исторический
2017, Россия
8.2
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23
О чем говорят мужчины
комедия
2010, Россия
8.1
Оцените
24
Молот
драма, спорт
2016, Россия
8.1
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25
Шугалей 3
боевик
2021, Россия
8.1
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26
Непрощенный
драма
2018, Россия
8.1
Оцените
27
Огонь
драма
2020, Россия
8.1
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28
Неадекватные люди
комедия
2010, Россия
8.1
Оцените
29
Адмиралъ
драма, биография, исторический
2008, Россия
8.0
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30
Где ты, Адам?
документальный
2019, Россия
8.0
Оцените
31
Мистер нокаут
спорт
2022, Россия
8.0
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32
Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик
2021, Россия
8.0
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33
Гранит
боевик
2021, Россия
8.0
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34
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
8.0
Оцените
35
Ржев
военный, драма
2019, Россия
8.0
Оцените
36
Лёд
мелодрама
2017, Россия
8.0
Оцените
37
Пальма
драма
2020, Россия
7.9
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38
Дурак
драма
2014, Россия
7.9
Оцените
39
Серебряные коньки
приключения, фэнтези
2020, Россия
7.9
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40
Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный
2010, Россия
7.9
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41
Последний богатырь
семейный, комедия
2017, Россия
7.9
Оцените
42
Землетрясение
драма
2016, Россия
7.9
Оцените
43
Смешарики. Начало
анимация, детский
2011, Россия
7.9
Оцените
44
Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный
2005, Россия
7.9
Оцените
45
Аритмия
драма, мелодрама
2017, Россия
7.9
Оцените
46
Каникулы строгого режима
комедия, криминал
2009, Россия
7.9
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47
Пять невест
комедия
2011, Россия
7.9
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48
Финник
анимация, приключения, комедия
2022, Россия
7.9
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49
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал
2018, Россия
7.9
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50
Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный
2018, Россия
7.9
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Смотреть за 1 рубль
51
Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация
2007, Россия
7.9
Оцените
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52
Василиса
мелодрама, исторический
2014, Россия
7.9
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53
9 рота
драма, военный
2005, Россия / Финляндия / Украина
7.9
Оцените
54
Подольские курсанты
военный, исторический, драма
2020, Россия
7.9
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55
Свингеры
комедия, мелодрама
2021, Россия
7.9
Оцените
56
Два дня
мелодрама
2011, Россия
7.8
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57
М+Ж
комедия, мелодрама
2009, Россия
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
58
Экипаж
драма, приключения, триллер
2016, Россия
7.8
Оцените
59
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический
2015, Россия
7.8
Оцените
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60
Белый снег
драма, спорт, биография
2021, Россия
7.8
Оцените
61
Балканский рубеж
боевик, драма, военный
2019, Россия / Сербия
7.8
Оцените
62
Любовь в большом городе 2
комедия
2010, Россия
7.8
Оцените
63
Поп
драма
2010, Россия
7.8
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64
Ёлки
комедия
2010, Россия
7.8
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65
Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама
1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
Оцените
66
Кома
фантастика, боевик, приключения
2019, Россия
7.8
Оцените
67
Кощей. Похититель невест
анимация, комедия
2022, Россия
7.8
Оцените
68
Артек. Большое путешествие
комедия
2022, Россия
7.8
Оцените
69
Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный
2021, Россия
7.8
Оцените
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70
Счастье в конверте
семейный
2020, Россия
7.8
Оцените
71
Сестренка
военный, драма
2019, Россия
7.8
Оцените
72
Фиксики против кработов
анимация, детский
2019, Россия
7.8
Оцените
73
Ёлки 2
комедия
2011, Россия
7.8
Оцените
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74
Бой с тенью
боевик, драма
2005, Россия
7.7
Оцените
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75
Тренер
спорт, драма
2018, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
76
Один вдох
спорт, драма
2020, Россия
7.7
Оцените
77
Легенда острова Двид
приключения, семейный
2010, Россия
7.7
Оцените
78
Грех
драма, биография, исторический
2018, Россия / Италия
7.7
Оцените
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79
Долгая дорога домой
триллер, драма, мистика
2017, Россия
7.7
Оцените
80
Анна Каренина
драма
2008, Россия
7.7
Оцените
81
Территория
драма, приключения
2014, Россия
7.7
Оцените
82
День выборов
комедия
2007, Россия
7.7
Оцените
83
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения
2020, Россия
7.7
Оцените
84
Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма
2015, Россия
7.7
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85
После тебя
драма
2016, Россия
7.7
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86
Стиляги
комедия, мюзикл
2008, Россия
7.7
Оцените
87
Тарас Бульба
боевик, исторический
2008, Россия
7.7
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88
Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка
2011, Россия
7.7
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89
Ледокол
драма
2016, Россия
7.7
Оцените
90
Без меня
мелодрама
2018, Россия
7.7
Оцените
91
Похороните меня за плинтусом
драма
2009, Россия
7.7
Оцените
92
Бой с тенью 2: Реванш
спорт, боевик
2007, Россия
7.7
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93
Путь
приключения, боевик
2009, Россия
7.7
Оцените
94
Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения
2017, Россия
7.7
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95
Статский советник
исторический, криминал, приключения
2005, Россия
7.7
Оцените
96
Матильда
драма, биография, триллер
2017, Россия
7.7
Оцените
97
Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.6
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98
Иван Царевич и Серый Волк 3
анимация, детский, семейный
2015, Россия
7.6
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99
Калашников
военный, исторический
2020, Россия
7.6
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100
Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма
2011, Россия
7.6
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