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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия

Рейтинг российских фильмов

Брат
1 Брат
боевик, драма 1997, Россия
8.7
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Небо
2 Небо
военный, драма 2020, Россия
8.6
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Аманат
3 Аманат
биография, исторический, драма 2022, Россия
8.6
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Брат 2
4 Брат 2
боевик, криминал 2000, США / Россия
8.6
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Одиннадцать молчаливых мужчин
5 Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт 2022, Россия
8.4
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Холоп
6 Холоп
комедия 2019, Россия
8.4
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Своя война: Шторм в пустыне
7 Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма 2022, Россия
8.4
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1941. Крылья над Берлином
8 1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.3
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Три богатыря и шамаханская царица
9 Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация 2010, Россия
8.3
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Движение вверх
10 Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.3
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч
11 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Брестская крепость
12 Брестская крепость
драма, военный 2010, Россия / Беларусь
8.3
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Чемпион мира
13 Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.3
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Легенда №17
14 Легенда №17
биография, спорт 2012, Россия
8.2
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Алеша Попович и Тугарин Змей
15 Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация 2004, Россия
8.2
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Одна
16 Одна
приключения, катастрофа 2022, Россия
8.2
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Последний Богатырь: Посланник Тьмы
17 Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.2
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Т-34
18 Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.2
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Непослушник
19 Непослушник
комедия 2021, Россия
8.2
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28 панфиловцев
20 28 панфиловцев
военный, драма 2016, Россия
8.2
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Лёд 2
21 Лёд 2
мелодрама, драма 2020, Россия
8.2
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Салют-7
22 Салют-7
драма, исторический 2017, Россия
8.2
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О чем говорят мужчины
23 О чем говорят мужчины
комедия 2010, Россия
8.1
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Молот
24 Молот
драма, спорт 2016, Россия
8.1
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Шугалей 3
25 Шугалей 3
боевик 2021, Россия
8.1
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Непрощенный
26 Непрощенный
драма 2018, Россия
8.1
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Огонь
27 Огонь
драма 2020, Россия
8.1
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Неадекватные люди
28 Неадекватные люди
комедия 2010, Россия
8.1
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Адмиралъ
29 Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
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Где ты, Адам?
30 Где ты, Адам?
документальный 2019, Россия
8.0
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Мистер нокаут
31 Мистер нокаут
спорт 2022, Россия
8.0
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Майор Гром: Чумной Доктор
32 Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик 2021, Россия
8.0
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Гранит
33 Гранит
боевик 2021, Россия
8.0
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Время первых
34 Время первых
драма, исторический 2017, Россия
8.0
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Ржев
35 Ржев
военный, драма 2019, Россия
8.0
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Лёд
36 Лёд
мелодрама 2017, Россия
8.0
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Пальма
37 Пальма
драма 2020, Россия
7.9
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Дурак
38 Дурак
драма 2014, Россия
7.9
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Серебряные коньки
39 Серебряные коньки
приключения, фэнтези 2020, Россия
7.9
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Звездные собаки: Белка и Стрелка
40 Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный 2010, Россия
7.9
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Последний богатырь
41 Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.9
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Землетрясение
42 Землетрясение
драма 2016, Россия
7.9
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Смешарики. Начало
43 Смешарики. Начало
анимация, детский 2011, Россия
7.9
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Турецкий гамбит
44 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
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Аритмия
45 Аритмия
драма, мелодрама 2017, Россия
7.9
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Каникулы строгого режима
46 Каникулы строгого режима
комедия, криминал 2009, Россия
7.9
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Пять невест
47 Пять невест
комедия 2011, Россия
7.9
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Финник
48 Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.9
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
49 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.9
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Три богатыря и наследница престола
50 Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный 2018, Россия
7.9
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Илья Муромец и Соловей Разбойник
51 Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация 2007, Россия
7.9
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Василиса
52 Василиса
мелодрама, исторический 2014, Россия
7.9
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9 рота
53 9 рота
драма, военный 2005, Россия / Финляндия / Украина
7.9
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Подольские курсанты
54 Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.9
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Свингеры
55 Свингеры
комедия, мелодрама 2021, Россия
7.9
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Два дня
56 Два дня
мелодрама 2011, Россия
7.8
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М+Ж
57 М+Ж
комедия, мелодрама 2009, Россия
7.8
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Экипаж
58 Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
7.8
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А зори здесь тихие...
59 А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.8
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Белый снег
60 Белый снег
драма, спорт, биография 2021, Россия
7.8
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Балканский рубеж
61 Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.8
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Любовь в большом городе 2
62 Любовь в большом городе 2
комедия 2010, Россия
7.8
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Поп
63 Поп
драма 2010, Россия
7.8
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Ёлки
64 Ёлки
комедия 2010, Россия
7.8
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Сибирский цирюльник
65 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Кома
66 Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.8
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Кощей. Похититель невест
67 Кощей. Похититель невест
анимация, комедия 2022, Россия
7.8
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Артек. Большое путешествие
68 Артек. Большое путешествие
комедия 2022, Россия
7.8
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Кощей. Начало
69 Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.8
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Счастье в конверте
70 Счастье в конверте
семейный 2020, Россия
7.8
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Сестренка
71 Сестренка
военный, драма 2019, Россия
7.8
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Фиксики против кработов
72 Фиксики против кработов
анимация, детский 2019, Россия
7.8
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Ёлки 2
73 Ёлки 2
комедия 2011, Россия
7.8
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Бой с тенью
74 Бой с тенью
боевик, драма 2005, Россия
7.7
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Тренер
75 Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.7
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Один вдох
76 Один вдох
спорт, драма 2020, Россия
7.7
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Легенда острова Двид
77 Легенда острова Двид
приключения, семейный 2010, Россия
7.7
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Грех
78 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
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Долгая дорога домой
79 Долгая дорога домой
триллер, драма, мистика 2017, Россия
7.7
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Анна Каренина
80 Анна Каренина
драма 2008, Россия
7.7
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Территория
81 Территория
драма, приключения 2014, Россия
7.7
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День выборов
82 День выборов
комедия 2007, Россия
7.7
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Последний богатырь: Корень зла
83 Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения 2020, Россия
7.7
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Неуловимые: Последний герой
84 Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма 2015, Россия
7.7
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После тебя
85 После тебя
драма 2016, Россия
7.7
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Стиляги
86 Стиляги
комедия, мюзикл 2008, Россия
7.7
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Тарас Бульба
87 Тарас Бульба
боевик, исторический 2008, Россия
7.7
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Иван Царевич и Серый Волк
88 Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка 2011, Россия
7.7
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Ледокол
89 Ледокол
драма 2016, Россия
7.7
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Без меня
90 Без меня
мелодрама 2018, Россия
7.7
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Похороните меня за плинтусом
91 Похороните меня за плинтусом
драма 2009, Россия
7.7
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Бой с тенью 2: Реванш
92 Бой с тенью 2: Реванш
спорт, боевик 2007, Россия
7.7
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Путь
93 Путь
приключения, боевик 2009, Россия
7.7
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Фиксики. Большой секрет
94 Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.7
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Статский советник
95 Статский советник
исторический, криминал, приключения 2005, Россия
7.7
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Матильда
96 Матильда
драма, биография, триллер 2017, Россия
7.7
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Любовь с ограничениями
97 Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама 2016, Россия
7.6
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Иван Царевич и Серый Волк 3
98 Иван Царевич и Серый Волк 3
анимация, детский, семейный 2015, Россия
7.6
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Калашников
99 Калашников
военный, исторический 2020, Россия
7.6
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Высоцкий. Спасибо, что живой
100 Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма 2011, Россия
7.6
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