«FORD против FERRARI»: Рецензия Киноафиши

В прокате – потенциальный оскаровский номинант, большой голливудский байопик о спорте, бизнесе и упертых мечтателях. «Ford против Ferrari» наполнен адреналиновыми сценами гонок, насыщен исторической фактурой и крепкими актерскими работами. За рулем – опытный режиссер Джеймс Мэнголд («Поезд на Юму», «Логан»). Однако поездка предстоит небезупречная.

Сюжет посвящен напряженному событию из истории автоспорта 1960-х. Автомобильный магнат Генри Форд II (Трэйси Леттс) на общем собрании объявляет, что компания находится в глубоком кризисе. Предложение по выходу из него выдвигает пиарщик (Джон Бернтал) – нужно снова сделать Ford привлекательным для молодежи. Самый простой путь в войне за сердца американцев – победа в крупной автомобильной гонке. Правда, в этой сфере уже много лет лидером считается итальянец Энцо Феррари (Ремо Джироне), который к тому же откровенно потешается над фордовскими амбициями.

Как компания, никогда не отмеченная успехами в автогонках, внезапно может переквалифицироваться из лузера в чемпиона? Нужно потратить очень много денег, а главное – позвать самых крутых специалистов в области пилотирования и конструирования. Руководить фордовской программой приглашают крутого гонщика, единственного американца, победившего в 24-часовом заезде Ле-Ман. Сейчас Кэрролл Шелби (Мэтт Дэймон) переквалифицировался в конструкторы; здоровье больше не позволяет мчаться с огромной скоростью по трассе. У него есть подходящая кандидатура на должность пилота – англичанин Кен Майлз (Кристиан Бэйл). Когда-то Майлз доехал на танке до Берлина, но теперь держит убыточную мастерскую в попытке прокормить жену и сына.

FORD против FERRARI

Как и полагается большому голливудскому фильму с претензией на золотую статуэтку, путь к победе будет тернистым. Шелби и Майлз попытаются сделать практически невозможное, в то время как фордовская бюрократия будет ставить палки в колеса. Новаторы против рекламщиков – конфликт номер раз. Даже победив их, героям придется столкнуться с художником от мира автопрома Энцо Феррари, которому чужды американские методы производства, а все детали для его машин собираются вручную, а не на станке (конфликт номер два).

Однако главный герой фильма – и это не всегда очевидно – одержимый Кен Майлз, который не может жить без скорости и риска. Центральный нерв «Ford против Ferrari» принадлежит его герою – саркастичному индивидуалисту, добродушному отцу и вспыльчивому мечтателю. К сожалению, сценарий постоянно пытается съехать куда-то в кювет, по непонятной причине отдаляясь от Майлза.

Еще несколько лет назад в наградном сезоне участвовала «Гонка» Рона Ховарда, которая обращалась к ожесточенному соперничеству двух легенд «Формулы-1» Джеймса Ханта и Ники Лауда. Фильм почти целиком был построен на конфликте двух натур – прирожденного счастливчика и упорного профессионала. Поэтому противостояние, заявленное в заголовке «Ford против Ferrari», кажется ложным. Эта история не про две конкурирующие компании или личную неприязнь итальянского и американского бизнесменов.

Впечатляющая хореография болидов и стадионный рев двигателей способны отвлечь внимания зрителя от того, как корпус фильма трещит по швам. Работа Мэнголда вполне заслуженно будет соревноваться за технические статуэтки – и, вполне вероятно, актерскую. Кен Майлз в исполнении Бэйла (он снова сильно похудел, но никого уже этим не удивить) выглядит намеренно карикатурным англичанином с фанатичной любовью к чаю. Впрочем, это не отменяет того факта, что в действительности гонщик, похоже, был именно таким.

«Ford против Ferrari» пытается заставить зрителя болеть за первую команду, большую бездушную капиталистическую махину: периодически это вызывает диссонанс, когда на экране появляется благородный Энцо. Пытается раскрыть характеры других персонажей, но про героя Дэймона мы не узнаем совсем ничего. Пытается заставить нас запомнить легендарного Кена Майлза, но заканчивает историю не эпической гонкой в Ле-Мане, а ненужной сценой-эпилогом. Иначе говоря, фильм Мэнголда наделен огромной скоростью, но едет явно не в том направлении. Отойдите в сторону, и он промчит мимо. Через несколько лет его вряд ли кто-то вспомнит: он останется всего лишь еще одной строчкой в резюме всей съемочной группы, очередным оскаровским середнячком, который не смог стать победителем в заезде.

Марат Шабаев