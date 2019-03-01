«Счастливого нового дня смерти»: Рецензия Киноафиши

Марат Шабаев пытается выбраться из убийственно скучной временной петли

Пару лет назад студию Blumhouse настиг неожиданный успех. Относительно дешевый (стандартный для студии бюджет 5 миллионов долларов) микс из подростковых слэшеров и «Дня сурка» в прокате собрал почти в 25 раз больше. Режиссёра и сценариста Кристофера Лэндона («Скауты против зомби») попросили выступить на бис — и вот зрителей ожидает спешно вылепленный сиквел, который старается быть максимально похожим на первую часть.

«Счастливого нового дня смерти» начинается, конечно, с пробуждения. Задрот Райан (Фи Ву) просыпается в собственной машине и спешит в студенческий кампус. В общаге его не очень-то ждут: сосед Картер (Израэль Бруссар) и его подруга Триш (Джессика Рот) в конце предыдущего фильма стали парой, пройдя огонь, воду и медные трубы временной петли. Райан спешит по своим делам, чтоб в конце дня наткнуться на нож в печень. Убийца – загадочный человек в худи и маске жутковатого младенца.

Умрёшь, опять начнешь сначала. Райан снова просыпается в машине, а затем рассказывает о случившемся Триш и Картеру. Девушка точно знает, что происходит. Триш застряла в такой же петле на свой прошлый день рождения, который неизменно оканчивался жестоким убийством именинницы. Если вы не смотрели «Счастливого дня смерти», то не бойтесь, тут непременно последует флэшбек для новоприбывших.

Зато теперь мы узнаем причины этого парадокса. Режиссёр Кристофер Лэндон примерно это и заявлял, комментируя свои творческие планы после успеха оригинала. Оказывается, во всем виноват чудо-прибор, созданный Райаном и его приятелями. Это экспериментальный квантовый реактор, действие которого нам всё равно не объяснят.

Попытки распутать временную петлю приводят к новому техническому сбою, и Триш (вы не поверите!) снова попадает в утро своего злополучного дня рождения. Правда теперь это параллельное измерение, которое отличается тем, что её мать жива, а парень встречается с другой девушкой.

С одной стороны, хочется похвалить коммерческий расчёт. «Счастливого нового дня смерти» действительно дотошно повторяет концепт первой части, разве что немного по-другому тасуя персонажную колоду. С другой стороны, фильм Кристофера Лэндон никуда не двигается, а сам застревает в самоповторах и бесконечном замыливании главного приема.

«Счастливого дня смерти» не был великим хитом или важной ступенью жанра, но зато очень бодро смешивал в себе драматизм «Дня сурка» и пародийную составляющую «Крика». Героиня Триш, попав во временную петлю, наконец-то смирилась с потерей матери, перестала пить и вести беспорядочный образ жизни. Сиквел снова тыкает ей в лицо уже решёнными проблемами, и самокопание начинается заново.

Шутка, повторенная дважды, смешной не кажется, поэтому все прелесть пародийной составляющей здорово проседает. Да и никаких фальшивых финалов, как это было в оригинале, тут не предвидится, поэтому концовка становится понятной примерно за час до титров. Зато упор на переживания главной героини возведены в абсолют и могут похвастаться пронзительным музыкальным сопровождением. Типичные драматические моменты будут проговариваться вслух — и мать Триш скажет ей, что прошлое нужно уметь отпускать.

Это же послание хочется адресовать режиссёру Лэндону и продюсеру Блуму. Последний не так давно превратил пугающее «Паранормальное явление» в нестабильную франшизу, за сюжетными поворотами которой следить очень скучно. Такая же судьба ждет и Триш с друзьями: Блум заявил, что серия получит третью часть в случае успеха сиквела.

Кассовые сборы «Счастливого нового дня смерти» пугают именно по этой причине. Убийца в маске младенца не так страшен, как перспектива регулярно смотреть один и тот же комедийный слэшер про временную петлю. Помоги нам, Билл Мюррей!

Марат Шабаев