Маленькие женщины, 2019

Сценаристка и режиссер фильма Грета Гервиг хотела, чтобы в ее версии «Маленьких женщин» была отражена история Луизы Мэй Олкотт, автора оригинального романа. Известно, что Олкотт черпала материал и вдохновение для книги из собственной жизни. Гервиг сказала, что она видела Джо героиней своей юности, а Луизу Мэй Олкотт – героиню своей взрослой жизни. Таким образом фильм является личным высказыванием, но одновременно позволяет женщинам со всего мира и всех возрастов находить общие с героинями черты.

Для гардероба каждой из сестер была подобрана уникальная цветовая палитра: у Мэг это бледно-зеленый, у Джо – красный и индиго, у Бет – розово-коричневый, а у Эми – голубой. Их Маменька же часто появляется на экране в пестрой комбинации всех этих цветов.

По словам Флоренс Пью, громкая речь ее героини Эми перед Лори о браке была передана ей Гретой Гервиг за несколько минут до того, как они должны были снимать сцену. Вся тирада было написана от руки на клочке бумаги.

Грета Гервиг была на шестом месяце беременности, когда съемки фильма кончились, и у нее родился первенец через 48 часов после того, как она закончила черновой монтаж. Гервиг так хорошо скрывала свою беременность во время съемок, что никто на съемочной площадке не знал, что она беременна.

Узнав, что адаптация находится в разработке, Сирша Ронан обратилась к Грете Гервиг и сказала ей, что она решила сыграть Джо Марч. Изначально Гервиг не хотела брать Ронан на роль сразу после того, как только что поработала с ней над своим режиссерским дебютом «Леди Бёрд». Но потом Гервиг поняла, что самой напрашиваться на роль – это как раз то, что сделала бы Джо, и отправила Ронан электронное письмо, в котором говорилось: «Да, ты Джо».

Сирша Ронан и Флоренс Пью с нетерпением ждали съемок сцены драки между Джо и Эми. Незадолго до съемок нетерпеливая Пью разрешил Ронан со всей силы ударить ее по лицу.

Флоренс Пью закончила участвовать в съемках фильма «Солнцестояние» за несколько дней до начала съемок этой картины. Она говорила, что сыграть Эми после создания такого стрессового и вызывающего беспокойство персонажа было для нее своеобразной психотерапией.

Художник по костюмам Жаклин Дюрран сделала несколько дубликатов костюмов для Джо Марч и Лори, чтобы зрителям казалось, будто персонажи делят одну одежду.

Эмма Уотсон подхватила роль Мэг Марч за Эммой Стоун, которая не смогла участвовать из-за участия в продвижении фильма Йоргоса Лантимоса «Фаворитка». По совпадению, ранее Стоун получила роль Миа в «Ла-Ла Ленде» Дэмьена Шазелла после того, как Уотсон выбыла из проекта из-за занятости в роли Белль в картине «Красавица и чудовище».

Дом семьи Марч был спроектирован так, чтобы он казался простым снаружи, но был ярким и цветастым внутри. Из-за этого на съемочной площадке он получил прозвище «шкатулка для драгоценностей».

Грета Гервиг рассказывала, что перед съемками встречалась со Стивеном Спилбергом: она обратилась к мэтру за советом по созданию реквизитных предметов, которые давали бы естественное освещение в кадре. Именно Спилберг убедил Гервиг снимать фильм на 35-миллиметровую пленку, а не на цифру.