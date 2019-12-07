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Маленькие женщины Маленькие женщины
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Маленькие женщины, 2019

2019 / США
8.5 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Экранизация классического американского романа о четырех сестрах, заслуженно получившая шесть номинаций на «Оскар»
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Причины посмотреть Факты О фильме

Основное действие фильма происходит в Америке, в городе Конкорд, штат Массачусетс, в годы Гражданской войны. Здесь в небольшом доме живет состоящая из одних только женщин семья Марч: старшая сестра Мег, средние Джо и Эми и младшая Бет растут под нежной опекой своей любящей Маменьки Марч.

Девочки живут в удивительной гармонии и понимании, пока в большой особняк по соседству не приезжает богатый вдовец со своим молодым и красивым сыном Теодором Лоуренсом. Появление Лори в жизни сестер неожиданно вносит в их уютный мирок сумятицу, ведущую за собой все прелести взросления. Девочкам предстоит испытать первую любовь и ревность, взаимно разочароваться друг в друге и расстаться.

Но годы спустя семейство вновь воссоединяется: старые обиды отступают перед общей бедой, и сестры Марч, выбравшие столь разные пути в жизни, только теперь обретают возможность по-настоящему понять и оценить друг друга.

Сценаристка и режиссер фильма Грета Гервиг хотела, чтобы в ее версии «Маленьких женщин» была отражена история Луизы Мэй Олкотт, автора оригинального романа. Известно, что Олкотт черпала материал и вдохновение для книги из собственной жизни. Гервиг сказала, что она видела Джо героиней своей юности, а Луизу Мэй Олкотт – героиню своей взрослой жизни. Таким образом фильм является личным высказыванием, но одновременно позволяет женщинам со всего мира и всех возрастов находить общие с героинями черты.

Для гардероба каждой из сестер была подобрана уникальная цветовая палитра: у Мэг это бледно-зеленый, у Джо – красный и индиго, у Бет – розово-коричневый, а у Эми – голубой. Их Маменька же часто появляется на экране в пестрой комбинации всех этих цветов.

По словам Флоренс Пью, громкая речь ее героини Эми перед Лори о браке была передана ей Гретой Гервиг за несколько минут до того, как они должны были снимать сцену. Вся тирада было написана от руки на клочке бумаги.

Грета Гервиг была на шестом месяце беременности, когда съемки фильма кончились, и у нее родился первенец через 48 часов после того, как она закончила черновой монтаж. Гервиг так хорошо скрывала свою беременность во время съемок, что никто на съемочной площадке не знал, что она беременна.

Узнав, что адаптация находится в разработке, Сирша Ронан обратилась к Грете Гервиг и сказала ей, что она решила сыграть Джо Марч. Изначально Гервиг не хотела брать Ронан на роль сразу после того, как только что поработала с ней над своим режиссерским дебютом «Леди Бёрд». Но потом Гервиг поняла, что самой напрашиваться на роль – это как раз то, что сделала бы Джо, и отправила Ронан электронное письмо, в котором говорилось: «Да, ты Джо».

Сирша Ронан и Флоренс Пью с нетерпением ждали съемок сцены драки между Джо и Эми. Незадолго до съемок нетерпеливая Пью разрешил Ронан со всей силы ударить ее по лицу.

Флоренс Пью закончила участвовать в съемках фильма «Солнцестояние» за несколько дней до начала съемок этой картины. Она говорила, что сыграть Эми после создания такого стрессового и вызывающего беспокойство персонажа было для нее своеобразной психотерапией.

Художник по костюмам Жаклин Дюрран сделала несколько дубликатов костюмов для Джо Марч и Лори, чтобы зрителям казалось, будто персонажи делят одну одежду.

Эмма Уотсон подхватила роль Мэг Марч за Эммой Стоун, которая не смогла участвовать из-за участия в продвижении фильма Йоргоса Лантимоса «Фаворитка». По совпадению, ранее Стоун получила роль Миа в «Ла-Ла Ленде» Дэмьена Шазелла после того, как Уотсон выбыла из проекта из-за занятости в роли Белль в картине «Красавица и чудовище».

Дом семьи Марч был спроектирован так, чтобы он казался простым снаружи, но был ярким и цветастым внутри. Из-за этого на съемочной площадке он получил прозвище «шкатулка для драгоценностей».

Грета Гервиг рассказывала, что перед съемками встречалась со Стивеном Спилбергом: она обратилась к мэтру за советом по созданию реквизитных предметов, которые давали бы естественное освещение в кадре. Именно Спилберг убедил Гервиг снимать фильм на 35-миллиметровую пленку, а не на цифру.

Снятый по ставшему мировой классикой одноименному роману Луизы Мей Олкотт, фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие фильма разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

8.5 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 января 2020
Премьера онлайн 10 марта 2020
Премьера в мире 7 декабря 2019
Возраст 12+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Грета Гервиг
Грета Гервиг
В ролях
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Элайза Сканлен
Элайза Сканлен
Лора Дерн
Лора Дерн
Все актеры и съемочная группа
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BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший дизайн костюмов
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Маленькие женщины смотреть онлайн

Маленькие женщины
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Наша рецензия
Роман Луизы Мэй Олкотт, по которому поставлен фильм, пережил множество экранизаций. Фактически у каждого нового поколения американцев были свои «Маленькие женщины». Роли главных героинь исполняли лучшие актрисы Голливуда. Сестрами Марч в разные годы были Кэтрин Хэпберн, Джоан Беннетт, Элизабет Тейлор, Джанет Ли, Вайнона Райдер, Кирстен Данст, Клэр Дэйнс — и это далеко не полный список. В России из произведений на тему «Женщины и Гражданская война в США» известны…
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Анастасия Романова 30 января 2020, 15:21
Кто любит сериал «Энн», «Аббатство Даунтон», фильмы «Гордость и предубеждение», «Джейн Эир» очень рекомендую к просмотру😻 Тихий, спокойный и добрый фильм, снятый по мотивам прошлых веков
Елизавета Малевич 30 января 2020, 19:46
давно не было таких стоящих фильмов. чувственный, добрый, красивый, есть о чем подумать. всем стветую к просмотру
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68 голосов
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саундтрек фильма Маленькие женщины
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4 апреля 2022 10:05
Итоги года-2020 по версии Киноафиши: Победители Это было непросто, но мы справились.
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29 декабря 2020 14:12
Флоренс Пью сыграет горничную из отеля в детективной драме от студии Universal В основу ляжет еще не изданный роман.
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17 декабря 2020 12:31
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