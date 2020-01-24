«Под водой»: Рецензия Киноафиши

На подводной исследовательской станции, построенной на многокилометровой глубине, происходит взрыв. Часть комплекса разрушена, а немногочисленные выжившие пытаются связаться с поверхностью. Возглавляет их инженер-механик по имени Нора. Герои решают перебраться по дну на соседнюю станцию, однако на пути их ждёт непредвиденная опасность.

Уже сам синопсис «Под водой» заставляет вспомнить многочисленные фильмы ужасов с видеокассет конца восьмидесятых вроде «Левиафана» и «Глубоководной звезды шесть». И подобные сравнения окажутся вполне обоснованными. Фильм действительно будто пришёл из прошлого со всеми достоинствами и недостатками.

Под водой

Конечно, идея клаустрофобного хоррора в замкнутом пространстве зародилась сильно раньше, подарив миру шедеврального «Чужого», и продолжила жить и в ХXI веке. Но всё же ярких и запоминающихся примеров в жанре так и остались единицы. Увы, «Под водой» тоже не войдёт в число лучших.

Начало картины сразу настраивает на бодрый темп повествования. Буквально на первых же минутах без лишней раскачки завязывается основное действие, и авторам неплохо удаётся передать атмосферу растерянности и паники. Потом накал будет периодически спадать, но всё же именно динамичность и движение так и останутся лучшей составляющей картины.

К сожалению, сразу отправив своих героев в путешествие, авторы забывают хоть как-то познакомить зрителей с ними, поленившись сделать из картонных набросков настоящих людей. В последние годы публика, так и застрявшая во временах «Сумерек», любит ругать Кристен Стюарт за отсутствие таланта. Но в этом фильме лишь она оказывается хоть сколько-нибудь живой. Видно, что Норе страшно и она хочет вырваться, но не знает как.

Под водой

Остальным же достались стандартные клише. И это несмотря на то, что актёрский состав фильма впечатляет. Венсан Кассель играет смелого капитана, готового на самопожертвование. В общем-то, этим описание героя и заканчивается. Ти Джей Миллер, конечно, добавляет комедийную составляющую, а Джессика Хенвик — мелодраматическую. Ещё о двух героях и вовсе сказать нечего. К таким персонажам не просто невозможно проникнуться сопереживанием, их даже трудно запомнить. Тем более что легко догадаться, в каком порядке они будут гибнуть.

И смерти, кстати, тоже оказываются серьёзной проблемой для этого фильма. Потому что с самого начала трудно понять сам жанр истории. Вступление намекает на некую катастрофу с элементами ужасов. Но потом всё переключается исключительно на частные проблемы персонажей, а глобальные разрушения превращаются лишь в сеттинг. При этом для типичного хоррора в духе восьмидесятых не хватает тех самых ужасов и жестокости.

Под водой

Весь кошмар показан как-то вскользь и фоном, чудовища только мелькают, а разойтись в плане кровавости авторам не позволяет то ли подводная обстановка, то ли детский рейтинг фильма. Причём надежда получить хоть какое-то объяснение происходящему или хотя бы намёки, которые позволят построить собственную теорию, рушатся с каждой минутой просмотра. Зрителю просто сообщают, что эти ужасы есть. А откуда они взялись, почему активизировались и что будет дальше, предлагают придумать самим.

И всё же от этого фильма можно получить удовольствие. Он понравится как раз тем, кто когда-то полюбил вышеупомянутые простые ужасы в стиле ««Глубоководной звезды шесть» и не разочаровался даже от «Живого». К тому же по сравнению со старым кино здесь намного более интересные съёмки и спецэффекты, чем не смогут порадовать более дешёвые проекты. Ну а в финале авторы ещё и замахиваются на глобальность и одновременно на эмоции, и у них это даже неплохо получается — последние минуты картины кажутся самыми сильными. Но всё-таки нужно быть готовым, что история вызовет скорее недоумение, чем восторг.

Алексей Хромов