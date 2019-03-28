«Дамбо»: Рецензия Киноафиши

Прямиком с фронтов Первой мировой в Америку возвращается Холт Фэрриер (Колин Фаррелл), который оставил на войне левую руку. Обстановка дома, мягко говоря, не радует. Жена погибла во время эпидемии гриппа, а передвижной цирк, где они блистали, переживает не лучшие времена. У его владельца, прижимистого Макса Медичи (Дэнни ДеВито), появился блестящий план — уже куплена беременная азиатская слониха. Её сын, малыш с огромными ушами, становится всеобщим посмешищем, за воспитание которого берутся двое детей Фэрриера. Отец-ветеран с ними не очень ладит, поэтому Милли (Нико Паркер) и Джо (Финли Хоббинс) находят родственную душу в причудливом слонёнке. А ещё оказывается, что тот умеет летать, используя свои огромные уши как полноценные крылья.

«Дамбо»

Новый фильм Disney продолжает тренд студии на воскрешение старых анимационных хитов: на этот раз жертвой live-action экспериментов становится слонёнок Дамбо, заглавный герой мультфильма 1941 года. С тех пор минуло много десятков лет, за которые детище Уолта Диснея стало полноценным монополистом в мире детских развлечений. Что интересно, новый «Дамбо» осознанно (или не очень) рефлексирует на эту же тему — свобода или коммерция, капитализм или детское счастье.

Посудите сами. Летающий слон быстро становится дойной коровой: ужасно переигрывающий персонаж ДеВито делает из него хит сезона, за который люди охотно выкладывают свои кровные. Тогда на диковинку обращает внимание хищник-капиталист Вандервер — играющий его Майкл Китон с серебристыми волосами хрипло соблазняет златыми горами и выгодным контрактом. Так труппа Медичи во главе с Дамбо становится частью огромного парка развлечений «Сказочная страна» (какой еще «Диснейленд»?!).

Скоро Дамбо станет рабом индустрии, в которой все плевать хотели и на Холта Фэрриера, и на его сердобольных ребятишек, и уж тем более на самого сказочного ушана. Доллары однозначно стоят слезинки слонёнка. Помощь придёт откуда не ждали: поначалу холодная французская гимнастка Колетт Маршан (Ева Грин) окажется добросердечной женщиной, птичкой в золотой клетке злодея Вандервера.

Майкл Китон в фильме «Дамбо»

«Дамбо» XXI века — типичный диснеевский продукт для всей семьи, в меру напряжённый и безмерно сентиментальный. Сюжетные повороты предсказуемы, в анимацию вбуханы большие деньги, актёры стараются вполсилы (зачем выкладываться на полную, когда ты в детском саду?).

Режиссёром утренника стал Тим Бёртон, уже давно доказавший всем, что выдохся и облупился, как дешёвый чёрный лак на ногтях вчерашнего неформала. Вместо готических особняков и гротескных призраков — размашистые декорации и пышные вау-эффекты, которые тщетно скрывают фальшивую начинку заезжего шоу.

Что с самим слонёнком? Отличная анимация, ангельские голубые глаза, забавные повадки, ожидаемо грандиозные уши. Никаких претензий и максимальный уровень умиления. Вопросы вызывает этот надсадный антикапиталистический пафос, которым пропитан мультфильм.

«Дамбо»

Когда-то Тим Бёртон был молодым и талантливым аниматором, которого Disney уволили за мрачную атмосферу его мультфильмов. Уже после того, как он снял свои лучшие фильмы, его поманили обратно — и половина фанатов «Битлджуса» до сих пор нервно икает, вспоминая «Алису в Стране чудес».

Свои большие уши и умение смешивать макабр с развлечением Бёртон променял на безопасные семейные фильмы, в которых лишь изредка проскальзывают те самые, фирменные полёт фантазии и чувство стиля. В «Дамбо» такие моменты ограничены аттракционом «Остров кошмаров» (стерильный детский хоррор в «Сказочной стране») и причудливым танцем розовых слонов из мыльных пузырей — привет классическому мультфильму. Тим, где твои крылья?

Тим Бёртон и Дэнни Де Вито на съемках «Дамбо»

В очередной раз это напрасная растрата художественных ресурсов, ведь фильм про умильного компьютерного слонёнка мог снять любой крепкий голливудский ремесленник. Невольно возникает желание сравнить Бёртона и Дамбо — у обоих с трудом получается воспарять над землёй, когда их талант становится средством получения прибыли.

Вот только не надо жалеть любимого готического сказочника. Магический слон изо всех сил стремится на свободу, а в это же самое время Бёртон сам послушно становится в строй. Пора бы уже смириться и признать, что теперь визионер стал заурядным импресарио в большом шапито.

Марат Шабаев