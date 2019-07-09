«Али, рули!»: Рецензия Киноафиши

Жизнь Стю (Кумэйл Нанджиани) не назовёшь трагичной, но и хорошего в ней мало. На работе он терпит издёвки от придурка-босса, в личной жизни сидит в безвылазной френдзоне у любимой девушки. Он подрабатывает водилой в Убере и мечтает, чтобы у него был рейтинг в пять звёзд, но пока ему светит падение ниже 4.0. Легче не становится, когда его машину останавливает амбал Вик (Дейв Батиста). У него проблемы со зрением, он не может водить сам и настаивает на том, чтобы Стю возил его по Лос-Анджелесу в поисках опаснейшего наркодельца (Ико Уайс), с которым у Вика личные счёты.

«Али, рули!» (абсолютно криповый креатив русских локализаторов) эксплуатирует заскорузлую тематику бадди-муви. Сколько разных вариаций мы видели. Мужчина+мужчина, мужчина+женщина, женщина+женщина, мужчина+собака, люди разных возрастов, комплекции, расовой и любой другой принадлежности. Фильм Майкла Дауса даже не пытается выделываться и берёт одну из самых объезженных схем ― дуэт обаятельного ботаника и дуболомного альфа-самца.

При этом, несмотря на всю примитивность сюжетной концепции, «Али, рули!» ― обаятельное и довольно остроумное кино. Важно, что в этом фильме есть просто удачные и действительно смешные шутки. Во-первых, не очень часто, но метко фильм обстёбывает тот факт, что Вик как бы и сам не совсем белый, но явно «белее» пакистанца Стю. Во-вторых, с юмором, но органично в фильм введены реалии современной жизни: мобильные приложения, Убер, Инстаграм и так далее. Интересно, что такие самоочевидные элементы нашей жизни в кино часто выглядят топорно и неправдоподобно, но это не случай «Али, рули!».

«Али, рули!»

Как комедия фильм может быть не всегда насыщен, но состоятелен, то же самое можно сказать и про его боевиковую составляющую. На взрывы, перестрелки и трупы (да, кстати, фильм рейтинговый и не подойдёт для просмотра с детьми) продюсеры не поскупились ― они в фильме есть в достаточном количестве, а Дейв Батиста не только оттачивает комедийные навыки, но и вполне убедительно выносит плохих парней.

Актёрская игра в целом оставляет положительное впечатление. Батиста и Нанджиани составили интересный и живой актёрский дуэт, кроме того, в небольших ролях в фильме засветились Карен Гиллиан, Мира Сорвино и звезда «Рейда» Ико Уайс. Немаловажным героем оказывается и показанный характерно и колоритно Лос-Анджелес.

Конечно, фильму не хватает остроты ― у него огромный потенциал в обстёбывании расизма, эйблизма и очень-очень многих злободневных –измов, но далеко не весь этот потенциал реализован. Кроме того, пускай удачные шутки и сцены в фильме есть, не скажешь, что он ими совсем уж искрится ―динамика фильма неравномерная, некоторые части провисают и смотрятся менее увлекательно, чем удачные сцены. Но это не отменяет озорного обаяния фильма, некоторых действительно метких шуток и просто хорошо снятого экшена. В качестве не обязывающего ни к чему летнего похода в кино «Али, рули» вполне подойдёт.

Петр Волошин