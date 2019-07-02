«Человек-паук: Вдали от дома»: Рецензия Киноафиши

После пяти лет небытия Питер Паркер, он же Человек-паук, вернулся к жизни. Танос побеждён, и мир постепенно приходит в норму. На летние каникулы класс Питера отправляется в путешествие по Европе, и герой мечтает рассказать Эм Джей о своих чувствах. Но планы рушатся: Человек-паук срочно нужен Нику Фьюри, чтобы победить Элементалов — невесть откуда взявшихся монстров, которые управляют водой, огнём и прочими стихиями. К счастью, рядом есть и новый супергерой — Мистерио, который быстро становится другом Питера Паркера.

Громоздкий и медленный «Финал», до краёв наполненный фансервисом, попрощался со зрителями (фильм ненадолго выходит в повторный прокат, но все фанаты уже знают, чем кончилось дело). Казалось бы, компания Marvel завершила главную историю, к которой подводили больше десяти лет: Танос уничтожен, главные герои ушли на покой, а мир восстановлен. Но настоящим прощанием авторы решили сделать всё-таки гораздо более лёгкий и понятный летний блокбастер «Вдали от дома».

В этом есть и некоторый символизм: Тони Старк был основой киновселенной, Человек-паук явно олицетворяет её будущее. Студии нужно не просто поставить точку, но и заставить зрителей ждать продолжения. А для этого необходимо чуть отпустить серьёзность, снизить пафос и, не перегружая историю глубиной, просто настроить всех на позитив.

«Человек-паук: вдали от дома»

Поэтому новый «Человек-паук» сначала вкратце объясняет всё, что осталось неясным после «Финала» и прощается с ушедшими. А потом на добрые минут 30-40 превращается из супергеройского кино в романтическую комедию: Элементалы — враги обезличенные и без характера, а вот любовная линия и типичные подростковые шутки тут следуют друг за другом и отлично цепляют. Тому Холланду на пару с Зендаей, наконец-то есть где применить свой актёрский талант, и они справляются на отлично: стеснительный Питер и ироничная Эм Джей вовсе не выглядят типичными персонажами кинокомиксов.

Всё же Джилленхола пригласили не зря. Мистерио — очень яркий и неоднозначный герой. Их общение с Питером — не менее трогательная часть истории, чем любовь Паучка и Эм Джей. Тем более что в фильме очень далеко отошли от его канона. Он раскрывается постепенно, и сюжетные повороты порадуют своей непредсказуемостью даже знатоков истории Marvel.

Обманув поначалу излишними клише из комиксов, пришедшими без сколько-то правдоподобного объяснения, сюжет постепенно закручивается, смешивая бодрый экшен с отсылками к предыдущим фильмам. Это касается не только Ника Фьюри и Марии Хилл, которые наконец-то возвращаются в современные сюжеты (в последний раз Фьюри серьёзно влиял на сюжет лишь в «Капитане Марвел»).

В захватывающем действии постоянно видны намёки, что мелочей в киновселенной не бывает: давно забытые сюжеты снова в центре внимания, да так, что остаётся только удивляться. А уж Тони Старка обязательно упоминают с периодичностью раз в пять минут. В итоге все слишком стереотипные моменты либо объясняют, либо переводят в шутку, заставляя забыть о желании критиковать и придираться к нестыковкам. Одно из самых очевидных клише вообще объясняют после титров — тут есть целых две сцены, и каждая из них великолепна.

На самом деле, когда действие доходит до середины, думать о каких-то пробелах в логике уже просто нет времени, съёмки и экшен, как всегда, на высшем уровне. Человек-паук меняет костюмы, скачет и летает, Мистерио тоже достаётся немало интересных образов и сцен. А Ник Фьюри и Хэппи разбавляют это всё старческим брюзжанием и трогательными воспоминаниями. И здесь снова можно найти символизм: самые трогательные слова о Железном Человеке (да ещё и под нужный саундтрек) произносит именно Джон Фавро — исполнитель роли Хэппи, а заодно и режиссёр первого фильма о Тони Старке, с которого началась киновселенная. Во многом «Человек-паук: вдали от дома» делает то же, что и последняя треть «Финала»: он ссылается на старые фильмы, закрывает важные арки, позволяет зрителям ещё раз попрощаться с любимыми героями. Но всё это в атмосфере лёгкой комедии и улётного (во всех смыслах) экшена, иногда даже на грани психоделики. А уж сцены после титров и вовсе заставляют с нетерпением ждать хоть какой-то официальной информации о дальнейшем развитии киновселенной — грядут большие перемены.

Алексей Хромов