«Проклятие Аннабель 3»: Рецензия Киноафиши

События развиваются после того, как исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены забрали одержимую куклу Аннабель в своё хранилище (это произошло в первом фильме «Заклятие»). Вскоре Уорренам приходится уехать по делам, а дома остаётся лишь их дочь Джуди (Макенна Грейс) и её няня-старшеклассница Мэри (Мэдисон Айсмен). Вскоре из-за не самых разумных поступков ещё одной гостьи дома Даниеллы кукла оказывается освобождена из хранилища, и тогда она призывает множество монстров, чтобы завладеть свежей душой.

Франшиза «Заклятие», созданная когда-то мастером хорроров Джеймсом Ваном, продолжает расширяться. Об Аннабель выходит уже третий спин-офф, а планы у продюсеров всё более грандиозные. Но, похоже, в определённый момент они осознали: чем дальше новые фильмы уходят от самой истории Уорренов, тем прохладнее их принимают. Конечно, «Проклятие монахини» и «Проклятие плачущей» собирали отличные кассы, но вот их рейтинги оставляли желать лучшего.

Для своего режиссёрского дебюта сценарист франшизы Гэри Доберман решил подстраховаться. Новый фильм скорее выглядит филлером или небольшим ответвлением «Заклятия», нежели продолжением истории Аннабель или полноценным самостоятельным спин-оффом. Здесь даже всё вступление посвящено Эду и Лоррейн — появление Патрика Уилсона и Веры Фармиги несказанно радует.

Но после успешного привлечения внимания они благополучно покидают историю, появляясь лишь во флэшбеках и, разумеется, в самом финале. А место главной героини занимает их дочь Джуди. Тут нужно отдать должное — Маккенна Грейс уже перестала быть просто юной копией Кирнан Шипки (над чем она сама когда-то шутила, да и в новую «Сабрину» её взяли именно на роль детской версии героини), а превратилась во вполне многообещающую актрису, иногда играя лучше, чем более взрослые партнёрши (чего не скажешь о дубляже детского голоса).

И дальше всё развивается по принципам всё того же «Заклятия», только в стиле более молодёжного хоррора: юные героини по собственной глупости ввязываются в неприятности, а потом пытаются с ними разобраться. Всё это сопровождается скримерами, множеством жутких призраков и разбавляется шутками.

«Проклятие Аннабель 3»

Доберман отлично работает со звуком. Например, жуткий гудящий фон, который намекает на проклятие куклы, становится заметен только тогда, когда он исчезает и воцаряется полная тишина. Любой скрип, хруст или стук выделяется максимально чётко. На этих простейших приёмах построена вся франшиза, но на клишированность даже не хочется жаловаться — вся вселенная «Заклятия» и есть сборник штампов для любителей классики ужасов.

К тому же сюжет откровенно ссылается на предыдущие части франшизы (вплоть до кадров). Даже один из самых красивых моментов сделан с наложением сцены из предыдущего фильма. И тут же автор намекает на возможные новые спин-оффы — любой проклятый предмет из хранилища Уорренов может стать героем новой картины, хоть платье невесты, хоть доспехи самурая, хоть пишущая машинка.

Но есть в третьем «Проклятии Аннабель» главный недостаток, который слишком сильно ощущается — снимал его всё же не Джеймс Ван, а очень аккуратный подражатель. И поэтому некоторые линии кажутся слишком уж искусственными. Начало неоправданно затянуто, за первую половину фильма показывают лишь пару пугающих сцен, а камерная обстановка иногда кажется не способом нагнетать атмосферу, а просто экономией средств.

Поэтому первый час иногда даже заставляет скучать, забавляя только упомянутыми отсылками (не упустите реальную куклу Аннабель на экране — она выглядит совсем иначе) и простыми шутками. Но зато последняя треть порадует любителей скримеров: они выскакивают один за другим, и срабатывает минимум половина, а это очень неплохо.

«Проклятие Аннабель 3» вряд ли встанет рядом с первыми частями «Заклятия». Те цепляли более реалистичной и будничной атмосферой. Зато он отчасти исправляет ошибки «Проклятия монахини», делая скримеры более интересными. Это не избавляет фильм от излишней предсказуемости и вторичности. Но большинство пойдёт смотреть его исключительно ради страшных сцен. А их там хватает, нужно лишь дождаться.

Алексей Хромов