«Доктор Сон»: Рецензия Киноафиши

Юный герой знаменитого «Сияния» Стивена Кинга вырос. Дэнни Торренс всё ещё страдает от пережитого в детстве и глушит воспоминания алкоголем. Но он учится управлять своим даром и успешно прячет воображаемых монстров в воображаемые же коробки. Желание хоть немного исправить жизнь заставляет Дэнни переехать в другой город, и вскоре он узнаёт, что группа энергетических вампиров, именующая себя «Истинный узел», похищает детей и убивает их, высасывая «сияние». Теперь герою нужно защитить от них юную Абру — очень сильную телепатку, с которой они общаются на расстоянии.

Продолжения культового романа Стивена Кинга поклонникам писателя пришлось ждать 36 лет. А со времён выхода экранизации «Сияния» до нынешней премьеры сиквела прошло почти 40. Хотя сам писатель очень не любит картину Стэнли Кубрика, новый фильм невозможно представить без знаменитого предшественника, ведь один из лучших режиссёров хорроров последних лет Майк Флэнеган отлично передаёт кинговскую атмосферу ужаса, совмещённого с реальной драмой, но визуально и даже сюжетно нередко ссылается именно на работу Кубрика. И такой подход выглядит наиболее выгодно.

Во вступлении «Доктор Сон» дословно повторяет знаковые сцены из экранного «Сияния», а потом возвращается к ним с новой силой в самом финале. Причём режиссёр даже попытался увязать сюжет Кубрика с обоими романами Кинга, изменив концовку. А вот в центральной части Флэнеган уходит в свой фирменный стиль, и он оказывается ничуть не хуже. Первая треть фильма выглядит слишком уж затянутой. Хотя здесь виной лишь желание режиссёра соответствовать книжному оригиналу. Кинг отлично умеет описывать травмы детства и жизненные проблемы людей. Поэтому мистическая составляющая поначалу кажется просто лишней, а в центре сюжета алкоголизм Дэнни Торренса и его поиски себя в этом мире.

Тех, кто не знаком с оригинальной книгой и ожидает от фильма именно хоррора, такое долгое вступление может разочаровать. Спасает лишь замечательная актёрская игра Юэна Макгрегора — он очень правдоподобен в роли опустившегося человека, а потом легко преображается в статного красавца.

Доктор Сон

Дальше Флэнеган наращивает темп, прибавляет градус мистики и выводит свой главный козырь — Ребекку Фергюсон в роли злодейки Роуз-в-Шляпе. Если эта актриса кого-то и не покорила своими предыдущими ролями, то после «Доктора Сна» её фан-клуб уж точно разрастётся. Роуз одновременно мила и безумна, она привлекает и пугает, перебивая в харизматичности даже Макгрегора. Беда только в том, что обо всех остальных членах «Истинного узла» можно моментально забыть после просмотра. Они здесь выглядят какой-то бандой неудачников, не внушающей особого страха.

Сюжет и раскрытие персонажей вообще трудно назвать идеальным. Хоть фильм и длится два с половиной часа, большинство героев так и остаются слишком стереотипными и бледными. Даже Абра потерялась на фоне игры Макгрегора и выглядит скорее вспомогательным персонажем для развития Дэнни.

Зато Флэнеган в очередной раз подтверждает, что умеет снимать одновременно и красиво, и страшно — недаром его «Призраки дома на холме» стали одной из главных хоррор-премьер последних лет. Не пытаясь копировать Кубрика, он очень интересно адаптирует его визуальные приёмы, а потом вовсю играет с поворотами и даже переворотами камеры, съёмками сверху, «эффектом вертиго», «голландским углом» и множеством других хитростей, которые погружают зрителя в действие, а в нужный момент и пугают. Вот только излишняя затянутость завязки и регулярные драматические отступления часто снижают темп и накал сюжета. Поэтому «Доктор Сон» регулярно превращается из хоррора в драму, но всё же не успевает дать полностью проникнуться переживаниями персонажей .Этот не самый удачный баланс может сильно повредить восприятию.

Но всё же актёрская игра и интересные съёмки компенсируют почти все провалы, оставляя в целом положительные ощущения от фильма. Сомнения вызывает лишь необходимость нового финала, который может не понравиться поклонникам Кинга. Он слишком похож на чистый фансервис. Однако в качестве интересного аттракциона концовка работает отлично.

Алексей Хромов