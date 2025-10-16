Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пришлите помощь
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Пришлите помощь

Пришлите помощь

Send Help
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Пришлите помощь - trailer
Пришлите помощь  trailer
Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 26 января 2026
Дата выхода
12 февраля 2026 Аргентина
30 января 2026 Великобритания
29 января 2026 Германия
29 января 2026 Израиль
30 января 2026 Ирландия
30 января 2026 Испания
30 января 2026 США
26 января 2026 Сингапур
29 января 2026 Таиланд
30 января 2026 Турция
29 января 2026 Украина
28 января 2026 Франция
29 января 2026 Хорватия
30 января 2026 Япония
Производство Raimi Productions
Другие названия
Send Help, Socorro!, Cứu, Pomocy, Untitled Sam Raimi Project, Yardım Çağrısı, Пришлите помощь
Режиссер
Сэм Рэйми
Сэм Рэйми
В ролях
Zeiana Andrade
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
Крис Пэнг
Крис Пэнг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Рэйчел Макадамс перехватывает власть у своего босса в трейлере триллера «Пришлите помощь»
Рэйчел Макадамс перехватывает власть у своего босса в трейлере триллера «Пришлите помощь» Действие развернется на необитаемом острове.
Написать
16 октября 2025 13:43
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Пришлите помощь - trailer
Пришлите помощь Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета
«Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы
Самая душевная комедия 2025 года: где бесплатно смотреть фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше