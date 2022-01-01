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Уволить Жору, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Макс, пробивной и не особо отягощенный моралью парень из провинции, шагая по головам, делает успешную карьеру в Москве. Его специализация – увольнять топ-менеджеров, а очередная жертва – главный программист IT-гиганта Георгий. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь бородатый 40-летний мальчик Жора – воплощение безобидности. Но случай оказывается уникальным: уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра… Макса ждет масса смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть кое-что важнее карьеры и капитала.
 

Год выпуска 2023
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Елена Фомина
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Сергей Колесников
Все актеры и съемочная группа
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