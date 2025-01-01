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Дело 137
Дело 137
Dossier 137
Напомним о выходе в прокат
криминал
драма
Страна
Франция
Год выпуска
2025
Производство
France 2 Cinéma, Haut et Court
Другие названия
Dossier 137, Case 137, Sprawa osobista
Режиссер
Доминик Молль
В ролях
Леа Дрюкер
Антония Буреси
Гусляги Маланга
Yoann Blanc
Etienne Guillou-Kervern
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
13
голосов
6.9
IMDb
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