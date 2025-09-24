Меню
Невеста Франкенштейна
The Bride!
Напомним о выходе в прокат
драма
ужасы
мелодрама
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
24 сентября 2025
Дата выхода
26 сентября 2025
Бразилия
2 октября 2025
Германия
26 сентября 2025
Испания
3 октября 2025
США
3 октября 2025
Турция
5 марта 2026
Украина
24 сентября 2025
Франция
25 сентября 2025
Чехия
Бюджет
$80 000 000
Производство
Warner Bros.
Другие названия
The Bride, A menyasszony, Frankensteins Braut, Untitled Maggie Gyllenhaal Project
Режиссер
Мэгги Джилленхол
В ролях
Кристиан Бэйл
Джесси Бакли
Аннетт Бенинг
Пенелопа Крус
Питер Сарсгаард
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Появились первые кадры с Кристианом Бэйлом и Джесси Бакли из ремейка «Невесты Франкенштейна»
Второй режиссерский проект Мэгги Джилленхол.
Написать
5 апреля 2024 11:04
«Бэтмен 2» перенесен, «Веном 3» обрел официальное название и новую дату релиза
Также стало известно, когда выйдет новый фильм Пола Томаса Андерсона.
Написать
13 марта 2024 12:02
Пенелопа Крус и Джесси Бакли сыграют в новой версии «Невесты Франкенштейна»
Также появился синопсис.
Написать
15 января 2024 12:16
Все новости фильма
