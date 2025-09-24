Меню
Киноафиша Фильмы Невеста Франкенштейна

Невеста Франкенштейна

The Bride!
Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 24 сентября 2025
Дата выхода
26 сентября 2025 Бразилия
2 октября 2025 Германия
26 сентября 2025 Испания
3 октября 2025 США
3 октября 2025 Турция
5 марта 2026 Украина
24 сентября 2025 Франция
25 сентября 2025 Чехия
Бюджет $80 000 000
Производство Warner Bros.
Другие названия
The Bride, A menyasszony, Frankensteins Braut, Untitled Maggie Gyllenhaal Project
Режиссер
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
В ролях
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Все актеры и съемочная группа

Новости о фильме
Появились первые кадры с Кристианом Бэйлом и Джесси Бакли из ремейка «Невесты Франкенштейна»
Появились первые кадры с Кристианом Бэйлом и Джесси Бакли из ремейка «Невесты Франкенштейна» Второй режиссерский проект Мэгги Джилленхол.
5 апреля 2024 11:04
«Бэтмен 2» перенесен, «Веном 3» обрел официальное название и новую дату релиза
«Бэтмен 2» перенесен, «Веном 3» обрел официальное название и новую дату релиза Также стало известно, когда выйдет новый фильм Пола Томаса Андерсона.
13 марта 2024 12:02
Пенелопа Крус и Джесси Бакли сыграют в новой версии «Невесты Франкенштейна»
Пенелопа Крус и Джесси Бакли сыграют в новой версии «Невесты Франкенштейна» Также появился синопсис.
15 января 2024 12:16
