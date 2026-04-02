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Постер фильма Тамерлан
6.8
Тамерлан - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Тамерлан
6.8

Тамерлан

, 2026
Rise of the Conqueror
США, Узбекистан / боевик, приключения, исторический / 16+
Американо-узбекский исторический блокбастер о монгольском герое
Трейлеры
Пойду 37
Не пойду 3
Постер фильма Тамерлан
6.8
Пойду 37
Не пойду 3
Тамерлан - Дублированный трейлер
Тамерлан  Дублированный трейлер

О фильме

Монгольская империя рушится. Закаленному в боях Тамерлану предстоит столкнуться с предательством и тяжелым выбором, чтобы защитить судьбу Великого шелкового пути и свою любовь. Мощная историческая сага о власти, амбициях и цене величия, предлагающая тонкий и многогранный портрет лидера, который бросил вызов хаосу своего времени и оставил неизгладимый след в истории.

В ролях

Махеш Джаду
Махеш Джаду
Hussayn
Раджабова Юлдуз
Раджабова Юлдуз
Aljai
Джошуа Джо
Джошуа Джо
Ilias
Дулгуун Одхуу
Дулгуун Одхуу
Sarai
Санжар Мади
Санжар Мади
Jasur
Аразу
Аразу
Banu
Пол Марлон
Пол Марлон
James
Умит Ульген
Умит Ульген
Baraka
Азиз Бейшеналиев
Азиз Бейшеналиев
Abu Shihab
Еркебулан Дайыров
Еркебулан Дайыров
Жандос Айбасов
Жандос Айбасов
Маруф Атаджанов
Маруф Атаджанов
Режиссер Джейкоб Шварц
Сценарист Matthew Greene, Кристиан Мортенсен, Джейкоб Шварц
Композитор Jonathan Keith
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Узбекистан
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 14 апреля 2026
Премьера в мире 2 апреля 2026
Дата выхода
2 апреля 2026 Россия Ray of Sun Pictures
9 апреля 2026 Казахстан 16+
9 апреля 2026 Кыргызстан 16+
10 апреля 2026 Турция 13+
2 апреля 2026 Узбекистан 16+

Где посмотреть фильм

ОККО
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $175 297
Производство Mystery Box
Другие названия
Rise of the Conqueror, Amir Temur, El último conquistador, Narodziny Imperium, O Último Conquistador, Tamerlane: Rise of the Last Conqueror, Timur: Bir Fatih'in Yükselişi, Тамерлан, Темірлан, Tamerlan, Rise of the Conquerer, Tamerlane: Rise of the Last Conquerer, Timur, Temurlang, Амир Тимур, 帖木儿:征服者崛起, 征服者崛起

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 20 голосов
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2234 В жанре «боевик»  507 В жанре «приключения»  453 В жанре «исторический»  88 В фильмах США  1359 В фильмах Узбекистана  1 В фильмах 2026 года  48
Обновлено 28 июля 2026

Трейлеры фильма

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Тамерлан - Дублированный трейлер
Тамерлан Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Тамерлан

Киноафиша ИИ 13 апреля 2026, 01:09
Отзывы указывают на сильные стороны: жесткая атмосфера эпохи, убедительная история становления Тамерлана и качественные визуальные эффекты; актёры по-настоящему передают характер персонажей. Слабые стороны — возможные исторические неточности и сложный сюжет. Общая оценка зрителей положительная; фильм подойдет любителям исторических драм и портретов лидеров, ценящим драму власти. Замечания по доступности сеансов в регионах.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.

Отзывы о фильме

Comon 9 апреля 2026, 03:01
Восток дело очень тонкое, рвется там очень много, рвутся связи, родственные, братские, партнерские, дружеские. В любой момент, от любого друга или… Читать дальше…
tatianas51 5 апреля 2026, 12:15
Фильм не видела и вряд ли получится. Возрастная категория 16+ и собирались
дети наши посмотреть исторический фильм. Увидели- в Алатыре в кинотеатре… Читать дальше…
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Тамерлан - смотреть в онлайн-кинотеатре

Тамерлан

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