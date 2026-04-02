Монгольская империя рушится. Закаленному в боях Тамерлану предстоит столкнуться с предательством и тяжелым выбором, чтобы защитить судьбу Великого шелкового пути и свою любовь. Мощная историческая сага о власти, амбициях и цене величия, предлагающая тонкий и многогранный портрет лидера, который бросил вызов хаосу своего времени и оставил неизгладимый след в истории.
|2 апреля 2026
|Россия
|Ray of Sun Pictures
|9 апреля 2026
|Казахстан
|16+
|9 апреля 2026
|Кыргызстан
|16+
|10 апреля 2026
|Турция
|13+
|2 апреля 2026
|Узбекистан
|16+
дети наши посмотреть исторический фильм. Увидели- в Алатыре в кинотеатре… Читать дальше…