Случай сводит двоих парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом в магазине, другой убирает аэропорт. Но их объединяет одна страсть – баскетбол. Не имея ни связей, ни денег они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты придется брать штурмом, главное – чтобы хватило смекалки, упорства, веры себя и отличного чувства юмора даже в самой безвыходной ситуации. Основано на невероятной, но реальной истории двух акул бизнеса, перевернувших историю мирового спорта.