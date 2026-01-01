Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мечтать не вредно
1 постер
Пойду 0
Не пойду 1
Киноафиша Фильмы Мечтать не вредно

Мечтать не вредно

Le rêve américain 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 1

О фильме

Случай сводит двоих парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом в магазине, другой убирает аэропорт. Но их объединяет одна страсть – баскетбол. Не имея ни связей, ни денег они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты придется брать штурмом, главное – чтобы хватило смекалки, упорства, веры себя и отличного чувства юмора даже в самой безвыходной ситуации. Основано на невероятной, но реальной истории двух акул бизнеса, перевернувших историю мирового спорта.

Страна Франция / Канада
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 30 апреля 2026
Дата выхода
30 апреля 2026 Россия Капелла Фильм
Производство Quad, Gaumont, France 2 Cinéma
Другие названия
Le rêve américain
Режиссер
Энтони Марсиано
В ролях
Жан-Паскаль Зади
Рафаэль Кенар
Yilin Yang
Josh Casaubon
Magalie Langrais
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше