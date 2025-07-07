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Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Skazka o tsare Saltane
Напомним о выходе в прокат
семейный
фэнтези
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Страна
Россия
Год выпуска
2026
Премьера в мире
19 февраля 2026
Дата выхода
19 февраля 2026
Россия
Атмосфера Кино
Бюджет
700 000 000 RUR
Производство
K.B.A.
Другие названия
Skazka o tsare Saltane, Сказка о царе Салтане
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Марк Легенда Пельменей
7 июля 2025, 10:40
Надеюсь хоть это будет похоже на оригинальную сказку.
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Новости о фильме
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7 ноября 2024 11:24
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