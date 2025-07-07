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Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане

Сказка о царе Салтане

Skazka o tsare Saltane
Напомним о выходе в прокат
Пойду 35
Не пойду 13
Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 февраля 2026
Дата выхода
19 февраля 2026 Россия Атмосфера Кино
Бюджет 700 000 000 RUR
Производство K.B.A.
Другие названия
Skazka o tsare Saltane, Сказка о царе Салтане
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Марк Легенда Пельменей 7 июля 2025, 10:40
Надеюсь хоть это будет похоже на оригинальную сказку.
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7 ноября 2024 11:24
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