Киноафиша Фильмы Счастлив, когда ты нет

Счастлив, когда ты нет

Schastliv, kogda ty net 18+
О фильме

Евгений и Евгения – обладатели одинаковых имен, тяжелых характеров и сложностей в личной жизни. Он влюблен в невесту лучшего друга, а она спит с начальником. Молодые люди случайно встречаются на вечеринке и мгновенно проникаются друг к другу взаимной…антипатией. Но это не мешает им оказаться в одной постели. Вот только после этого все становится еще сложнее. Можно ли быть счастливым с тем, кто все время тебя бесит, или лучше и не пытаться?

Счастлив, когда ты нет - трейлер 2
Счастлив, когда ты нет  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 12 февраля 2026
Дата выхода
12 февраля 2026 Россия Экспонента
Производство A1 Studiya, Look Film
Другие названия
Schastliv, kogda ty net, Счастлив, когда ты нет
Режиссер
Игорь Марченко
Игорь Марченко
В ролях
Александра Бортич
Александра Бортич
Евгения Калинец
Евгения Калинец
Антон Момот
Антон Момот
Софья Райзман
Софья Райзман
Евгений Санников
Евгений Санников
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.7
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Расписание и билеты
Пионер
19:15 от 750 ₽
Полное расписание и билеты

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Счастлив, когда ты нет - трейлер 2
Счастлив, когда ты нет Трейлер 2
Счастлив, когда ты нет - трейлер
Счастлив, когда ты нет Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма

«Счастлив, когда ты нет» в кинотеатрах

