Постер фильма Грехи Запада
Грехи Запада

Вестерн с Гаем Пирсом о чуме на Диком Западе Killing Faith 18+
О фильме

Летом 1849 года овдовевший врач с неохотой соглашается сопровождать недавно освобождённую рабыню и её дочь в опасном путешествии через охваченный чумой и насилием Дикий Запад. Женщина верит, что девочка одержима, тогда как доктор подозревает загадочную болезнь. Но одно остаётся неизменным — всё живое, к чему прикасается ребёнок, умирает.

Грехи Запада  trailer
Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 15 января 2026
Дата выхода
15 января 2026 Россия Русский репортаж
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $2 466
Производство Obsolete Media (II), Lamb Bone Films, BondIt Media Capital
Другие названия
Killing Faith, Devil in the Dust, Zdążyć przed śmiercią, Грехи Запада
Режиссер
Ned Crowley
В ролях
Гай Пирс
Гай Пирс
ДеВанда Уайз
ДеВанда Уайз
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Рауль Трухильо
Рауль Трухильо
Джейми Ньюманн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
12 голосов
5.6 IMDb
Отзывы о фильме

Comon 29 января 2026, 22:25
Мощнейший колоритный психоделический вестерн-притча, не хуже Мертвеца. Суперские актеры, все играют здорово, сюжет с одной стороны классический… Читать дальше…
