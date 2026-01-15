Летом 1849 года овдовевший врач с неохотой соглашается сопровождать недавно освобождённую рабыню и её дочь в опасном путешествии через охваченный чумой и насилием Дикий Запад. Женщина верит, что девочка одержима, тогда как доктор подозревает загадочную болезнь. Но одно остаётся неизменным — всё живое, к чему прикасается ребёнок, умирает.