Постер фильма Улыбка. Зарождение зла
Улыбка. Зарождение зла

Lembayung 18+
О фильме

Пика и Арюм — студентки медицинского колледжа, которые готовятся пройти стажировку в недавно открывшейся клинике Лембаюнг, долгое время находившейся на закрытии. Ходят слухи, что несколько лет назад здесь покончил с собой один из врачей. Однажды ночью в стоматологическую клинику приходит таинственный пациент с жуткой улыбкой, напугавший Пику и Арюм. Это событие становится лишь началом серии трагических смертей среди персонала, а сам загадочный пациент продолжает преследовать девушек. Когда Арюм начинает проявлять странные, пугающие симптомы одержимости, Пика решает разгадать тайну клиники Лембаюнг, прежде чем ее подруга станет следующей жертвой.

Страна Индонезия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 6 ноября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025 Россия
Сборы в мире $219 319
Производство Prime Eagle Studios, Tiger Wong Pictures, MNC Pictures
Другие названия
Lembayung, Lembayung: Oan Hồn Sản Phụ, Lemboyung, 鬼診所
Режиссер
Бейм Вонг
В ролях
Таскья Намья
Yasamin Jasem
Арья Салока Первира
Daffa Wardhana
Тио Пакусодево
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.0
6 IMDb
