Пика и Арюм — студентки медицинского колледжа, которые готовятся пройти стажировку в недавно открывшейся клинике Лембаюнг, долгое время находившейся на закрытии. Ходят слухи, что несколько лет назад здесь покончил с собой один из врачей. Однажды ночью в стоматологическую клинику приходит таинственный пациент с жуткой улыбкой, напугавший Пику и Арюм. Это событие становится лишь началом серии трагических смертей среди персонала, а сам загадочный пациент продолжает преследовать девушек. Когда Арюм начинает проявлять странные, пугающие симптомы одержимости, Пика решает разгадать тайну клиники Лембаюнг, прежде чем ее подруга станет следующей жертвой.
|6 ноября 2025
|Россия