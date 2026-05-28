Девятилетний Миша и его тринадцатилетняя сестра Алиса оказываются в эпицентре семейного урагана: мама мечтает о Мальдивах, папа грезит об Альпах, и компромисс кажется невозможным. В самый разгар родительского скандала Мише приходит ссылка на игру от неизвестного отправителя. Один клик — и мир замирает: застывшая в воздухе кофейная чашка, неподвижные деревья за окном, замершие прохожие и птицы. Игра диктует свои правила: чтобы снять чары с реальности, Мише и Алисе предстоит путешествие по России. Собрав коллекцию фотографий с таинственными артефактами на фоне известных достопримечательностей и разгадав загадки, они смогут пройти все уровни игры и вернуть мир к жизни.
|28 мая 2026
|Россия
|ЦЕНТР КИНО