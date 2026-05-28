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Постер фильма Привет, медведь!
Привет, медведь! - Трейлер
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Привет, медведь!

, 2026
Привет, медведь!
Россия / семейный / 6+
Маленькие брат и сестра оказываются вовлечены в волшебную игру. Российское фэнтези для всей семьи
Трейлеры
Пойду 4
Не пойду 2
Постер фильма Привет, медведь!
Пойду 4
Не пойду 2
Привет, медведь! - Трейлер
Привет, медведь!  Трейлер

О фильме

Девятилетний Миша и его тринадцатилетняя сестра Алиса оказываются в эпицентре семейного урагана: мама мечтает о Мальдивах, папа грезит об Альпах, и компромисс кажется невозможным. В самый разгар родительского скандала Мише приходит ссылка на игру от неизвестного отправителя. Один клик — и мир замирает: застывшая в воздухе кофейная чашка, неподвижные деревья за окном, замершие прохожие и птицы. Игра диктует свои правила: чтобы снять чары с реальности, Мише и Алисе предстоит путешествие по России. Собрав коллекцию фотографий с таинственными артефактами на фоне известных достопримечательностей и разгадав загадки, они смогут пройти все уровни игры и вернуть мир к жизни.

В ролях

Марк-Малик Мурашкин
Марк-Малик Мурашкин
Misha
Марк Богатырев
Марк Богатырев
Papa
Анастасия Дымченко
Анастасия Дымченко
Mama
Ольга Кова
Varya
Инесса Львова
Vozhataya
София Петрова
София Петрова
Alisa
София Петрова
Alisa
Olga Kova
Varya
Режиссер Андрей Пантелеев, Денис Бондарков
Сценарист Инна Карабанова, Inna Karabanova
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 28 мая 2026
Дата выхода
28 мая 2026 Россия ЦЕНТР КИНО

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $22 105
Производство Fenix Cinema Production
Другие названия
Privet, medved!, Привет, медведь!

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
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Трейлеры фильма

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Привет, медведь! - Трейлер
Привет, медведь! Трейлер
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Отзывы о фильме

mark.zalesov 21 мая 2026, 21:02
мдэ,а не могли еще хуже придумать?
Алиса Селезнёва 31 мая 2026, 20:53
Мне фильм очень понравился! Это тот редкий случай, когда после просмотра остаётся не пустота, а тёплое чувство и желание действовать. Отдельное… Читать дальше…
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Привет, медведь!

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