Прячась в библиотеке от одноклассников, с которыми не ладит, Лиза находит «Настольную книгу супергероя». В ней заключены советы, как развить в себе суперспособности. Девочка начинает тренироваться - учится летать и понимать язык животных - и помогает людям в беде, получив прозвище Красная маска. Тем временем злодеи собираются погрузить город в вечную тьму. Лизе нужно собрать команду единомышленников, чтобы противостоять злу, спасти город и доказать, что супергероем может стать каждый.
|2 апреля 2026
|Россия
|Экспонента
|9 апреля 2026
|Казахстан
|6+
|9 апреля 2026
|Кыргызстан