Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Запретный плод»
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Красная маска. Настольная книга супергероя
5.3
Красная маска. Настольная книга супергероя - дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Красная маска. Настольная книга супергероя
5.3

Красная маска. Настольная книга супергероя

, 2025
Handbok för superhjältar
Швеция / приключения, анимация, семейный / 6+
Девочка обретает сверхспособности и бросает вызов коварным злодеям
Трейлеры
Пойду 6
Не пойду 1
Постер мультфильма Красная маска. Настольная книга супергероя
5.3
Пойду 6
Не пойду 1
Красная маска. Настольная книга супергероя - дублированный трейлер
Красная маска. Настольная книга супергероя  дублированный трейлер

О фильме

Прячась в библиотеке от одноклассников, с которыми не ладит, Лиза находит «Настольную книгу супергероя». В ней заключены советы, как развить в себе суперспособности. Девочка начинает тренироваться - учится летать и понимать язык животных  - и помогает людям в беде, получив прозвище Красная маска. Тем временем злодеи собираются погрузить город в вечную тьму. Лизе нужно собрать команду единомышленников, чтобы противостоять злу, спасти город и доказать, что супергероем может стать каждый.

В ролях

Мальте Гордингер
Мальте Гордингер
Гизем Эрдоган
Гизем Эрдоган
Роберт Густафссон
Роберт Густафссон
Сюзанн Рейтер
Сюзанн Рейтер
Шебли Ньяварани
Шебли Ньяварани
Адам Каис
Адам Каис
Сценарист Патрик Форсберг, Ану Бхагаван, Agnes Våhlund, Elias Våhlund
Композитор Jonah Nilsson
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 апреля 2026
Дата выхода
2 апреля 2026 Россия Экспонента
9 апреля 2026 Казахстан 6+
9 апреля 2026 Кыргызстан
Бюджет 46 000 000 SEK
Сборы в мире $779 518
Производство Stiller Studios, Det Norske Filminstituttet, Nordisk Film & TV-Fond
Другие названия
Handbok för superhjältar, Håndbog for superhelte, Håndbog for superhelte - Den røde maske, Håndbok for superhelter, Szuperhősök kézikönyve

Рейтинг мультфильма

5.3
Оцените 13 голосов
5.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Красная маска. Настольная книга супергероя - дублированный трейлер
Красная маска. Настольная книга супергероя Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Новости о мультфильме

«Лучший фильм года»: шведская версия «Леди Баг» ничуть не хуже французской – анимация даже круче, дети «пищат от восторга»
4 апреля 2026 07:00 «Лучший фильм года»: шведская версия «Леди Баг» ничуть не хуже французской – анимация даже круче, дети «пищат от восторга» Сходство видно невооруженным взглядом.
Что смотреть в кино на этой неделе
1 апреля 2026 17:29 Что смотреть в кино на этой неделе Свежее аниме, мультфильм из Швеции, итальянские драмы и хиты российских кинофестивалей.

Фильмы похожие на Красная маска. Настольная книга супергероя

Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени
Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени боевик, приключения, анимация
2024, Франция
8.0
Леди Баг и Супер-Кот: Париж
Леди Баг и Супер-Кот: Париж боевик, приключения, анимация
2023, Канада / Франция / Южная Корея
8.0
Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе
Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе боевик, приключения, анимация
2021, Бразилия / Канада / Китай / Франция / Южная Корея
7.0
Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев
Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев боевик, приключения, анимация
2020, Бразилия / Канада / Франция / Южная Корея / США
7.0
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2 анимация, детский
2018, США
7.0
Город героев
Город героев комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
7.0
Суперсемейка
Суперсемейка комедия, семейный, боевик, приключения, анимация
2004, США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Покупное печенье забыл: из пачки творога создаю миску вкусняшек к чаю — 18 минут и донатсы дымятся на столе
Это блюдо помогло Пушкину пережить ссылку: печеный картофель по-чухонски поэт ел, даже вернувшись в Петербург
3 книги, которые стоит прочитать каждому: не занудные и не поучительные — но оставят послевкусие
«Людк, а Людк» — глянь, какая прическа! Попробуйте угадать 7/7 советских фильмов только по волосам героини (тест)
Угадаете лучший боевик всех времен? Это не «Терминатор» — но фильм «потрясающий от начала и до конца»
26 000+ зрителей уже оценили эту криминальную драму из России: «похожа на "Во все тяжкие"», только вместо Хайзенберга – женщина
Приелись голливудские развязки? У французов есть детектив с финалом, от которого челюсть отвисает — он «запомнится навсегда»
Любите природу и кино СССР? Для вас тест: угадайте 5 фильмов по кадру с пикником
Испанцам показали культовый фильм СССР о войне: не «Иди и смотри», но было «грустно» и «тяжело» – вот что думают
Докажите, что «В бой идут одни "старики"» – ваш любимый фильм: найдите среди 6 кадров тот, что из другого кино (тест)
Поп с кулаками и зэки с пистолетом: в «Штрафбате» нашли вагон и маленькую тележку ляпов, от которых плевались ветераны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше