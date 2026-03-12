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Постер фильма Чёрный Двор в кино
7.2
Чёрный Двор в кино - Трейлер
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7.2

Чёрный Двор в кино

, 2026
Chernyy dvor v kino
Казахстан, Кыргызстан / криминал, драма / 18+
Полнометражное продолжение сериала "Черный двор" во главе с Рузилем Минекаевым
Трейлеры
Пойду 268
Не пойду 10
Постер фильма Чёрный Двор в кино
7.2
Пойду 268
Не пойду 10
Чёрный Двор в кино - Трейлер
Чёрный Двор в кино  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

2006 год. С событий сериала прошло два года, и у главных героев начинается новый жизненный этап. Муха (Рауан Ахмедов), который никак не может забыть убитого Масяню, переведен во взрослую колонию, где уже отбывает срок Гарик (Акжол Примбетов). Там Муха знакомится с другим осужденным по кличке Шама (его играет Рузиль Минекаев, звезда «Слова пацана»). Он узнает от тюремного психолога, что у него родился сын Амир, которому срочно требуется дорогостоящая операция. Муха вместе с Шамой, припрятавшим на воле крупную сумму, разрабатывает план побега. Гарик тоже подключается к делу, закрутив роман с сотрудницей администрации. А в это время лучший друг Мухи — Боб (Айбар Салы) — попадает в армию и его отправляют служить охранником в ту самую колонию.

Сериал и фильм вдохновлены классикой жанра — «Бригадой» и фильмами Алексея Балабанова. По словам рецензентов, создатели переносят знакомую «пацанскую» эстетику в формат большого кино, сохраняя при этом узнаваемую атмосферу. 

Хотя персонаж Масяни (Дамир Амангельдин) погиб в сериале, его влияние на судьбы героев остается огромным. Во флешбеках фильма можно снова увидеть этого персонажа, который продолжает преследовать Муху. По словам зрителей, одна из самых сильных сцен — это кадры, напоминающие о смерти Масяни, которые вызывают слезы у тех, кто смотрел сериал.

В Черном дворе детство закончилось. Друзья Муха и Боб оказались по разные стороны решетки: один готовит побег, другой вынужден его прикрывать. Теперь им предстоит выбрать — по совести или по понятиям, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто — останется пленником прошлого.

В ролях

Рауан Ахмедов
Рауан Ахмедов
Mukha
Рузиль Минекаев
Рузиль Минекаев
Şama
Айбар Салы
Айбар Салы
Bob
Акжол Примбетов
Акжол Примбетов
Дамир Амангельдин
Дамир Амангельдин
Masyanya
Sharshekul Amanova
Meerim Atantaeva
Aygul
Aktan Kadyrbekov
Banzaj
Akzhol Primbetov
Garik
Bakit Tinaybekov
Aydar
Эльдияр Джарашев
Эльдияр Джарашев
Марат Амираев
Марат Амираев
Режиссер Данияр Болотбеков
Композитор Bakyt Kemelev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан / Кыргызстан
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 12 марта 2026
Дата выхода
23 апреля 2026 Россия Кино.Арт.Про
12 марта 2026 Казахстан 18+
12 марта 2026 Кыргызстан 18+
19 марта 2026 Узбекистан
Сборы в мире $678 857
Производство 1.1 Studio
Другие названия
Chyorny dvor v kino, Чёрный двор в кино

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 37 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1584 В жанре «криминал»  136 В жанре «драма»  718 В фильмах Казахстана  10 В фильмах Кыргызстана  3 В фильмах 2026 года  37
Обновлено 29 мая 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Чёрный Двор в кино - Трейлер
Чёрный Двор в кино Трейлер
Чёрный Двор в кино - Тизер
Чёрный Двор в кино Тизер
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Отзывы зрителей о фильме Чёрный Двор в кино

Киноафиша ИИ 30 марта 2026, 17:09 Дата обновления: 10 мая 2026, 23:09
Отзывы разделились. Сильные стороны: игра актеров, атмосферность и связь с сериалом, что ценят поклонники. Слабые стороны: незнакомым с сериалом может быть трудно понять контекст, нестандартная подача кадра и слабая проработка сюжета по мнению части зрителей. Общая оценка варьируется, чаще — средняя или хорошая. Фильм подойдет тем, кто любит драму и уже видел сериал.
Саммари составлено ИИ на основе 15 отзывов.

Отзывы о фильме

User 5 мая 2026, 22:09
Всё это можно сообщить и вашим родителям 😂
User 5 мая 2026, 22:12
Ну не рассказывай ерунды! Да, действительно, может вводных слегка не хватило! Но чтобы это посмотреть и понять, мне не нужно получать доп. образование! Тут всё элементарно
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Что смотреть в кино на этой неделе
22 апреля 2026 12:44 Что смотреть в кино на этой неделе Чуткие драмы о жизни по совести, авторское кино из Скандинавии и документалка о морских покорителях. 
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