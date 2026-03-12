2006 год. С событий сериала прошло два года, и у главных героев начинается новый жизненный этап. Муха (Рауан Ахмедов), который никак не может забыть убитого Масяню, переведен во взрослую колонию, где уже отбывает срок Гарик (Акжол Примбетов). Там Муха знакомится с другим осужденным по кличке Шама (его играет Рузиль Минекаев, звезда «Слова пацана»). Он узнает от тюремного психолога, что у него родился сын Амир, которому срочно требуется дорогостоящая операция. Муха вместе с Шамой, припрятавшим на воле крупную сумму, разрабатывает план побега. Гарик тоже подключается к делу, закрутив роман с сотрудницей администрации. А в это время лучший друг Мухи — Боб (Айбар Салы) — попадает в армию и его отправляют служить охранником в ту самую колонию.

Сериал и фильм вдохновлены классикой жанра — «Бригадой» и фильмами Алексея Балабанова. По словам рецензентов, создатели переносят знакомую «пацанскую» эстетику в формат большого кино, сохраняя при этом узнаваемую атмосферу.

Хотя персонаж Масяни (Дамир Амангельдин) погиб в сериале, его влияние на судьбы героев остается огромным. Во флешбеках фильма можно снова увидеть этого персонажа, который продолжает преследовать Муху. По словам зрителей, одна из самых сильных сцен — это кадры, напоминающие о смерти Масяни, которые вызывают слезы у тех, кто смотрел сериал.