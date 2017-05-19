Твин Пикс: сквозь огонь, 1992

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Сериал «Твин Пикс», впервые вышедший на экраны в 1990-ом году, стал целым культурным феноменом и был признан одним из лучших телепроектов в истории. И вот, спустя 25 лет, как и сказала Лора Палмер агенту Куперу в финальном эпизоде, в 2017 году герои снова встретятся. И этот год не окрестить никак иначе, как год Дэвида Линча. Об этом говорит не только выход третьего сезона культового сериала, но и такие кинособытия, как выход документального фильма «Дэвид Линч: Жизнь в…