Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Твин Пикс: сквозь огонь Твин Пикс: сквозь огонь
Киноафиша Фильмы Твин Пикс: сквозь огонь
Twin Peaks: Fire Walk with Me

Твин Пикс: сквозь огонь, 1992

1992 / США
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Билеты от 350 ₽
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

Добро пожаловать в Твин Пикс! Тихий городок в живописной долине с населением 51,201 человек, где можно попробовать чертовски вкусный кофе и домашний вишневый пирог. Твин Пикс выглядит процветающим местом, где живут добропорядочные граждане, преданные семейным устоям. С первого взгляда их жизнь похожа на идиллическую. Но только с первого взгляда.

Здесь всё совсем не то, чем кажется, и каждому есть что скрывать. Загадочная смерть и расследование, больше похожее на разгадку необычной шарады. Таинственный дневник, мистически исчезнувшие свидетели, странная красная комната, кошмарные галлюцинации, зловещие предзнаменования и юная школьница Лора Палмер, сжигающая свою жизнь…

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 19 мая 2017
Премьера в мире 16 мая 1992
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Линч
Дэвид Линч
В ролях
Шерил Ли
Шерил Ли
Рэй Уайз
Рэй Уайз
Медкен Эмик
Медкен Эмик
Дэна Эшбрук
Дэна Эшбрук
Фиби Августин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Линч
Линч (2007)
6.8
Шоссе в никуда
Шоссе в никуда (1997)
6.321429
Голова-ластик
Голова-ластик (1977)
6.3913045
Постер фильма Твин Пикс: сквозь огонь 3 постера
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
21:15 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Сериал «Твин Пикс», впервые вышедший на экраны в 1990-ом году, стал целым культурным феноменом и был признан одним из лучших телепроектов в истории. И вот, спустя 25 лет, как и сказала Лора Палмер агенту Куперу в финальном эпизоде, в 2017 году герои снова встретятся. И этот год не окрестить никак иначе, как год Дэвида Линча. Об этом говорит не только выход третьего сезона культового сериала, но и такие кинособытия, как выход документального фильма «Дэвид Линч: Жизнь в…
Читать
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Твин Пикс: сквозь огонь
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Откуда растут ноги: 10 лучших фильмов-приквелов 3 июня на российские экраны выйдет «Круэлла» с Эммой Стоун, посвящённая предыстории злодейки из «101 далматинца». По этому случаю вспоминаем самые яркие и необычные приквелы мира кино.
Написать
1 июня 2021 13:00
Шедевры Дэвида Линча покажут в «Родине» 15 и 16 декабря петербуржцы смогут увидеть самые известные картины гения арт-хауса Дэвида Линча — «Твин Пикс: Сквозь огонь» и «Малхолланд Драйв». Показы будут
Написать
4 декабря 2017 18:08
В «Ленфильме» пройдет ретроспектива Дэвида Линча 19 и 21 мая в киоцентре «Ленфильм» состоится показ шедевров Дэвида Линча.   19 мая в 18.30 – «ТВИН ПИКС: Сквозь огонь» (1992) Твин Пикс выглядит процветающим
Написать
19 мая 2017 12:46
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Твин Пикс: сквозь огонь» в кинотеатрах

пт 22 вс 24 вт 26 вс 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Твин Пикс: сквозь огонь»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Арбатская
2D, SUB
21:15 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши