О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Скарлет
Скарлет
Hateshinaki Scarlet
Напомним о выходе в прокат
боевик
приключения
анимация
О фильме
История о храброй принцессе, способной путешествовать сквозь пространство и время.
Развернуть
Страна
Япония / США
Продолжительность
1 час 51 минута
Год выпуска
2025
Производство
Columbia Pictures, Hakuhodo, Kadokawa
Другие названия
Hateshinaki Scarlet, Scarlet, Scarlet永無止境的史嘉蕾, Скарлет, 果てしなきスカーレット
Режиссер
Мамору Хосода
В ролях
Мана Асида
Масаки Окада
Масатика Итимура
Кодзи Якусе
Юки Саито
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
