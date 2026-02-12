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Постер фильма О’Ромео
5.8
О’Ромео - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы О’Ромео
5.8

О’Ромео

, 2026
O' Romeo
Индия / боевик, криминал, драма / 18+
Индийский боевик о борьбе за любовь всей жизни
Трейлеры
Пойду 4
Не пойду 1
Постер фильма О’Ромео
5.8
Пойду 4
Не пойду 1
О’Ромео - Трейлер с субтитрами
О’Ромео  Трейлер с субтитрами

О фильме

Какая судьба ждет жестокосердного гангстера, кровожадного бабника, когда настоящая любовь находит его, беспомощного и беззащитного - бандитская война, которая сотрясает весь преступный мир и преступный синдикат до самых своих корней. Запретная любовь — история безответной страсти.

В ролях

Шахид Капур
Шахид Капур
Hussain Ustara
Трипти Димри
Трипти Димри
Afsha
Авинаш Тивари
Авинаш Тивари
Jalal
Рандип Худа
Рандип Худа
Нана Патекар
Нана Патекар
Ismail Khan
Диша Патани
Диша Патани
Julie
Фарида Джалал
Фарида Джалал
Dadi
Шакти Капур
Шакти Капур
Рэм Капур
Рэм Капур
Акшай Кумар
Акшай Кумар
Cameo appearance
Таманна Бхатия
Таманна Бхатия
Rabia
Викрант Мэсси
Викрант Мэсси
Mehboob
Режиссер Вишал Бхардвадж
Сценарист Вишал Бхардвадж, Rohan Narula, Хуссейн Заиди
Композитор Вишал Бхардвадж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 9 апреля 2026
Премьера в мире 12 февраля 2026
Дата выхода
13 февраля 2026 Россия ООО "МАРИНА ТОКИЗ"
13 февраля 2026 Австралия MA 15+
13 февраля 2026 Бахрейн
13 февраля 2026 Бельгия 16
13 февраля 2026 Германия 18
13 февраля 2026 Гонконг III
13 февраля 2026 Израиль 16
13 февраля 2026 Индия A
13 февраля 2026 Индонезия 17+
13 февраля 2026 Ирландия 16
13 февраля 2026 Италия 6+
13 февраля 2026 Канада 14A
13 февраля 2026 Люксембург 16
13 февраля 2026 Макао D
13 февраля 2026 Малайзия 18SG
13 февраля 2026 Мальта
13 февраля 2026 Мьянма
13 февраля 2026 Непал
13 февраля 2026 Новая Зеландия R16
13 февраля 2026 ОАЭ 18TC
13 февраля 2026 Оман
13 февраля 2026 США NR
13 февраля 2026 Саудовская Аравия
13 февраля 2026 Сингапур M18
13 февраля 2026 Фиджи
13 февраля 2026 Франция 12
12 февраля 2026 Чехия
13 февраля 2026 Шри-Ланка
13 февраля 2026 ЮАР 16
Сборы в мире $1 795 940
Производство Nadiadwala Grandson Entertainment, VB Films
Другие названия
O' Romeo, O'Romeo, O Romeo, О'Ромео, Arjun Ustara

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.2 IMDb
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
О’Ромео - Трейлер с субтитрами
О’Ромео Трейлер с субтитрами
О’Ромео - Трейлер
О’Ромео Трейлер
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