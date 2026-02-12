Какая судьба ждет жестокосердного гангстера, кровожадного бабника, когда настоящая любовь находит его, беспомощного и беззащитного - бандитская война, которая сотрясает весь преступный мир и преступный синдикат до самых своих корней. Запретная любовь — история безответной страсти.
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