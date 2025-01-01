Меню
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Запретные плоды
Запретные плоды
Forbidden Fruits
Напомним о выходе в прокат
комедия
ужасы
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
9 апреля 2026
Дата выхода
9 апреля 2026
Россия
Производство
MXN Entertainment, Madhouse Films (II)
Другие названия
Forbidden Fruits
Режиссер
Meredith Alloway
В ролях
Лили Рейнхарт
Лола Танг
Виктория Педретти
Гэбриэл Юнион
Александра Шипп
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
