Запретные плоды

Запретные плоды

Forbidden Fruits
Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 9 апреля 2026
Дата выхода
9 апреля 2026 Россия
Производство MXN Entertainment, Madhouse Films (II)
Другие названия
Forbidden Fruits
Режиссер
Meredith Alloway
В ролях
Лили Рейнхарт
Лили Рейнхарт
Лола Танг
Виктория Педретти
Виктория Педретти
Гэбриэл Юнион
Гэбриэл Юнион
Александра Шипп
Александра Шипп
Все актеры и съемочная группа

