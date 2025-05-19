Постер фильма Убийственная вечеринка
6.1
Убийственная вечеринка

Classe moyenne
Франция / комедия / 18+
О фильме

По приглашению своей подружки молодой юрист Мехди решает провести незабываемое лето на роскошной вилле её родственников. Но внезапно между членами семьи и смотрителями особняка вспыхивает конфликт и начинается заварушка. Мехди убеждён, что сможет переломить эту абсурдную ситуацию, примирив стороны, но его действия только всё усугубляют. Градус накаляется, и ситуация окончательно выходит из-под контроля, когда в процессе, казалось бы, невинной ссоры происходит непоправимое...

В ролях

Лоран Лафитт
Элоди Буше
Рамзи Бедиа
Лор Калами
Сами Ауталбали
Ноэ Абита
Режиссер Антони Кордье
Сценарист Jean-Alain Laban, Steven Mitz, Антони Кордье, Жюли Пейр
Композитор Clémence Ducreux
Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 мая 2025
Дата выхода
28 мая 2026 Россия Синемапарк
4 декабря 2025 Венгрия 16
2 октября 2025 Израиль 12
2 октября 2025 Украина
24 сентября 2025 Франция TP
Сборы в мире $1 894 361
Производство Cheyenne Federation, Umedia, uFund
Другие названия
Classe moyenne, The Party's Over!, Acabou-se a Festa, Elfajult nyaralás, Medelklassen, Nigmer'ah Ha'Khagiga!

6.1
6.1 IMDb
Котлеты мягче облака и тают во рту: добавляю один ингредиент — фарш становится сочным как в детстве у бабушки
Омар Хайям одной фразой объяснил, почему мужчины изменяют женам: причина всегда одна
В СССР скорлупу собирали ведрами и никогда не выбрасывали: узнала зачем — теперь делаю так же (настоящее «золото» для огорода)
Фанатели по советским ужастикам? Для вас тест: вспомните 5 фильмов лишь по одному кадру
Не поверите, но в конце 80-х Том Круз тайно приезжал в СССР: ел борщ, «пил до дна» и гонял по деревне на «Жигулях»
Эта российская комедия обязательна к просмотру фанатам «Мы – Миллеры»: «восточные сказки» вместо шуток про Снуп Догга
Золотые драконы и небесные титаны: Netflix нашел идеальную замену позорному «Ведьмаку» с Хемсвортом – будет эпик даже без Кавилла
Скайлер покончила с собой, Уолтер убил Флинна: Гилигану не дали снять самый кошмарный финал «Во все тяжкие»
«Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» – тест появился новый теперь: вспомните 5 фильмов СССР по песням
Точка, точка, запятая – вот комедия смешная: зашифровали шедевры советского кино в виде эмодзи – не угадаете даже 3/5! (тест)
Что значит «Интерстеллар»? Зрители принесли фильму $773 млн, а вот на вопрос ответят не все – объясняем
