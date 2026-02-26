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Сеть

, 2026
Россия / документальный / 16+
Документальный фильм телеканала «СПАС» об опасностях интернета
Трейлеры
Пойду 36
Не пойду 6
Постер фильма Сеть
Пойду 36
Не пойду 6
Сеть - Трейлер
Сеть  Трейлер

О фильме

Сеть затягивает. В России больше 10 миллионов детей состоят в деструктивных сообществах в интернете. Каждый второй житель России признается, что находится в зависимости от гаджетов и интернета. Жизнь виртуальная становится ярче реальной, а маски аватаров освобождают темную сторону души человека...

Документальный фильм телеканала «СПАС» рассказывает о том, как интернет влияет на каждого из нас. Герои фильма – подростки, которые страдают от игромании, взрослые, которые проиграли целое состояние в онлайн-казино, дети, которые проходят реабилитацию от гаджетомании, волонтеры, спасающие подростков от киберпреступников, и активисты, разоблачающие создателей суицидальных групп. Специалисты по кибер-безопасности, психологи и священники рассказывают о том, какую опасность несет в себе погруженность в виртуальную реальность и как зависимость от интернета ломает судьбы людей.

По каким законам существует сеть? На какие крючки нас ловят манипуляторы? И как защитить себя от приближающегося цифрового цунами?

В ролях

Юлия Варенцова
Юлия Варенцова
Self
Yuliya Varentsova
Self
Сценарист Ольга Гурова, Yuliya Varentsova
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 26 февраля 2026
Дата выхода
26 февраля 2026 Россия BASE Development
Производство Spas TV
Другие названия
Set, Сеть

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 7 голосов
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 29 марта 2026

Трейлеры фильма

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Сеть - Трейлер
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Отзывы о фильме

Екатерина Сухенко 6 марта 2026, 10:21
Фильм очень интересный, узнали много нужной информации, есть о чем подумать. Ходи с 15летним сыном, вместе потом обсуждали, размышляли над фильмом.… Читать дальше…
Андрей Вуцан 14 февраля 2026, 17:30
Интересно, фильм категории 18+, но для подростков. Можно ли привести 11-ти летнего сына вместе с его 5-м классом на показ фильма такой категории?
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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