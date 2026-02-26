Сеть затягивает. В России больше 10 миллионов детей состоят в деструктивных сообществах в интернете. Каждый второй житель России признается, что находится в зависимости от гаджетов и интернета. Жизнь виртуальная становится ярче реальной, а маски аватаров освобождают темную сторону души человека...

Документальный фильм телеканала «СПАС» рассказывает о том, как интернет влияет на каждого из нас. Герои фильма – подростки, которые страдают от игромании, взрослые, которые проиграли целое состояние в онлайн-казино, дети, которые проходят реабилитацию от гаджетомании, волонтеры, спасающие подростков от киберпреступников, и активисты, разоблачающие создателей суицидальных групп. Специалисты по кибер-безопасности, психологи и священники рассказывают о том, какую опасность несет в себе погруженность в виртуальную реальность и как зависимость от интернета ломает судьбы людей.

По каким законам существует сеть? На какие крючки нас ловят манипуляторы? И как защитить себя от приближающегося цифрового цунами?