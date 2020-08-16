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Point Break

На гребне волны, 1991

1991 / США
7.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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В центре сюжета – молодой агент ФБР Джонни Юта, которого направляют в Лос-Анджелес для расследования серийных банковских ограблений. За преступлениями стоит банда “экс-президентов”: грабители выходят на дело в масках – карикатурах на бывших президентов Соединенных Штатов Джимми Картера, Ричарда Никсона, Рональда Рейгана и Линдона Джонсона.

Старший напарник Юты убежден, что “экс-президенты” имеют некое отношению к серфингу. Для проверки этой теории Джонни предстоит освоить серфинг и внедриться в местную субкультуру. Под прикрытием герой знакомится с Тайлер, которая берется научить его кататься, а затем с экстремалом Бодхи и его приятелями.

По мере того, как Юта, поначалу помешанный на самоконтроле, сближается Бодхи, он не только обретает внутреннюю свободу, но и включается в опасную игру, переставая замечать разницу между правильным и дурным.
 

Изначально “На гребне волны” (свое финальное название картина получила позже) задумывался как фильм о скейтбордистах.

Финальная сцена была полностью переписана режиссером Кэтрин Бигелоу и Джеймсом Кэмероном, которые на тот момент были женаты. Кэмерон указан в титрах как исполнительный продюсер.

Кэтрин Бигелоу называла свой фильм “мокрым вестерном”.

Оригинальное название картины – Point break – переводится с английского как “точка разрыва” и используется для обозначения места с подводным препятствием, где начинают формироваться подходящие для серфинга волны.

На пост режиссера изначально был приглашен Ридли Скотт, а агента ФБР Джонни Юту и серфера-экстремала Бодхи должны были сыграть Мэттью Бродерик и Чарли Шин соответственно. В итоге Скотт отказался от работы над фильмом ради постановки “Тельмы и Луизы”. 

Студия и продюсеры хотели пригласить на роль Юты Джонни Деппа, Вэла Килмера или другого актера классом повыше, чем Киану Ривз. Своим участием в съемках Ривз по большей части обязан Кэтрин Бигелоу, которая отказалась ставить “На гребне волны” без него.

За два месяца до съемок исполнители главных ролей отправились на Гавайи для обучения серфингу у профессионала мирового класса Денниса Джарвиса. Позднее Джарвис вспоминал, что к моменту старта Патрик Суэйзи лишь дважды пробовал стоят на доске, Киану Ривз совершенно точно ни разу не пробовал заниматься серфингом, а Лори Петти вообще впервые в своей жизни увидела открытый океан.

На съемках сцен с серфингом Патрик Суэйзи многократно отказывался от замены дублером и в итоге повредил четыре ребра.

В одном из эпизодов на пляже Бодхи говорит о том, что его доска Юты напоминает ему старый Chevrolet 1975 года. Забавно, что именно на таком автомобиле ездил Джонни Кастл – герой Суэйзи из фильма “Грязные танцы”.

К моменту работы над фильмом у Патрика Суэйзи был внушительный опыт прыжков с парашютом. Продюсеры едва убедили актера сократить участие в воздушных сценах до одной – той, где Бодхи со словами "Adios amigo!" выпрыгивает из самолета. Несмотря на увещевания продюсеров, Суэйзи и другие члены в свободные дни неоднократно сбегали на аэродром для того, чтобы прыгнуть с парашютом. А несчастного Гэри Бьюзи Патрик изводил до тех пор, пока тот не пообещал совершить подобный прыжок после окончания съемок.

Худощавого молодого человека с косичками по имени Тоун из банды Уорчайлда и Банкера сыграл вокалист легендарной группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис.

Фильм 2001 года “Форсаж” многократно называли ремейком “На гребне волны” с той лишь разницей, что действие “Форсажа” разворачивается в мире автогонок.

Картина дважды упоминается в фильмах киновселенной Marvel “Мстители” и “Тор: Рагнарёк”. Оба высказывания о Торе как о “гребне волны” принадлежат Тони Старку, который ссылается на сходство Тора с героем Суэйзи.

Полное имя Бодхи – Бодхисатва. В буддизме Бодхисатвой называют просветленное существо, которое из сострадания к другим отрекается от нирваны и тем самым спасает своих ближних.
 

Молодой и претенциозный агент ФБР ведет дело о таинственной банде серфингистов, среди белого дня совершающих ограбления банков. Он внедряется в банду и раскрывает это дело, но неожиданно для самого себя он осознает, что вернуться к нормальной жизни он уже не сможет.

7.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 12 июля 1991
Премьера в мире 31 января 1991
Возраст 16+
Режиссер
Кэтрин Бигелоу
Кэтрин Бигелоу
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Гари Бьюзи
Лори Петти
Джон Филбин
Все актеры и съемочная группа
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На гребне волны
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ignamihael 16 августа 2020, 20:39
ну это прям классика уже точно) фильм очень крутой даже сейчас смотреть одно удовольствие)
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