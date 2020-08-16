На гребне волны, 1991

Изначально “На гребне волны” (свое финальное название картина получила позже) задумывался как фильм о скейтбордистах.

Финальная сцена была полностью переписана режиссером Кэтрин Бигелоу и Джеймсом Кэмероном, которые на тот момент были женаты. Кэмерон указан в титрах как исполнительный продюсер.

Кэтрин Бигелоу называла свой фильм “мокрым вестерном”.

Оригинальное название картины – Point break – переводится с английского как “точка разрыва” и используется для обозначения места с подводным препятствием, где начинают формироваться подходящие для серфинга волны.

На пост режиссера изначально был приглашен Ридли Скотт, а агента ФБР Джонни Юту и серфера-экстремала Бодхи должны были сыграть Мэттью Бродерик и Чарли Шин соответственно. В итоге Скотт отказался от работы над фильмом ради постановки “Тельмы и Луизы”.

Студия и продюсеры хотели пригласить на роль Юты Джонни Деппа, Вэла Килмера или другого актера классом повыше, чем Киану Ривз. Своим участием в съемках Ривз по большей части обязан Кэтрин Бигелоу, которая отказалась ставить “На гребне волны” без него.

За два месяца до съемок исполнители главных ролей отправились на Гавайи для обучения серфингу у профессионала мирового класса Денниса Джарвиса. Позднее Джарвис вспоминал, что к моменту старта Патрик Суэйзи лишь дважды пробовал стоят на доске, Киану Ривз совершенно точно ни разу не пробовал заниматься серфингом, а Лори Петти вообще впервые в своей жизни увидела открытый океан.

На съемках сцен с серфингом Патрик Суэйзи многократно отказывался от замены дублером и в итоге повредил четыре ребра.

В одном из эпизодов на пляже Бодхи говорит о том, что его доска Юты напоминает ему старый Chevrolet 1975 года. Забавно, что именно на таком автомобиле ездил Джонни Кастл – герой Суэйзи из фильма “Грязные танцы”.

К моменту работы над фильмом у Патрика Суэйзи был внушительный опыт прыжков с парашютом. Продюсеры едва убедили актера сократить участие в воздушных сценах до одной – той, где Бодхи со словами "Adios amigo!" выпрыгивает из самолета. Несмотря на увещевания продюсеров, Суэйзи и другие члены в свободные дни неоднократно сбегали на аэродром для того, чтобы прыгнуть с парашютом. А несчастного Гэри Бьюзи Патрик изводил до тех пор, пока тот не пообещал совершить подобный прыжок после окончания съемок.

Худощавого молодого человека с косичками по имени Тоун из банды Уорчайлда и Банкера сыграл вокалист легендарной группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис.

Фильм 2001 года “Форсаж” многократно называли ремейком “На гребне волны” с той лишь разницей, что действие “Форсажа” разворачивается в мире автогонок.

Картина дважды упоминается в фильмах киновселенной Marvel “Мстители” и “Тор: Рагнарёк”. Оба высказывания о Торе как о “гребне волны” принадлежат Тони Старку, который ссылается на сходство Тора с героем Суэйзи.

Полное имя Бодхи – Бодхисатва. В буддизме Бодхисатвой называют просветленное существо, которое из сострадания к другим отрекается от нирваны и тем самым спасает своих ближних.

