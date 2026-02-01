Отзывы о фильме
Роскошные особняки, частные самолёты и даже собственные острова — состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Всё это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрёкся от него ещё до его рождения. Однако на пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей… Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придётся «спилить» несколько ветвей семейного древа. И сделать это так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.
|5 марта 2026
|Россия
|Вольга
|5 марта 2026
|Австралия
|M
|25 марта 2026
|Бельгия
|26 марта 2026
|Бразилия
|20 февраля 2026
|Великобритания
|5 марта 2026
|Германия
|12 марта 2026
|Израиль
|20 февраля 2026
|Ирландия
|15A
|15 мая 2026
|Испания
|5 марта 2026
|Казахстан
|18+
|20 февраля 2026
|Канада
|20 февраля 2026
|Латвия
|20 февраля 2026
|Литва
|26 марта 2026
|Мексика
|27 февраля 2026
|Польша
|27 февраля 2026
|Румыния
|27 февраля 2026
|США
|12 марта 2026
|Сингапур
|27 марта 2026
|Турция
|26 февраля 2026
|Украина
|13 марта 2026
|Финляндия
|4 марта 2026
|Франция
|27 февраля 2026
|ЮАР
Сценарий Форда был включён в Black List 2014 года — список самых популярных сценариев года.