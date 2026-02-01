Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Наследник
Постер фильма Наследник
Постер фильма Наследник
Постер фильма Наследник
Наследник

Наследник

How to Make a Killing 18+
Билеты от 770 ₽
О фильме

Роскошные особняки, частные самолёты и даже собственные острова — состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Всё это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрёкся от него ещё до его рождения. Однако на пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей… Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придётся «спилить» несколько ветвей семейного древа. И сделать это так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.

Наследник - дублированный трейлер
Наследник  дублированный трейлер
Страна Франция / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 20 февраля 2026
Дата выхода
5 марта 2026 Россия Вольга
5 марта 2026 Австралия M
25 марта 2026 Бельгия
26 марта 2026 Бразилия
20 февраля 2026 Великобритания
5 марта 2026 Германия
12 марта 2026 Израиль
20 февраля 2026 Ирландия 15A
15 мая 2026 Испания
5 марта 2026 Казахстан 18+
20 февраля 2026 Канада
20 февраля 2026 Латвия
20 февраля 2026 Литва
26 марта 2026 Мексика
27 февраля 2026 Польша
27 февраля 2026 Румыния
27 февраля 2026 США
12 марта 2026 Сингапур
27 марта 2026 Турция
26 февраля 2026 Украина
13 марта 2026 Финляндия
4 марта 2026 Франция
27 февраля 2026 ЮАР
Производство Blueprint Pictures, StudioCanal
Другие названия
How to Make a Killing, Hogyan kaszálj nagyot, Huntington, L'ultime héritier, Liiga palju pärijaid, Manual Prático da Vingança Lucrativa, Nasıl Katil Olunur, Przepis na morderstwo, Todsicheres Erbe, Мисливець за спадком, Наследник, 豪門殺人指南
Режиссер
John Patton Ford
В ролях
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Эд Харрис
Эд Харрис
Джессика Хенвик
Джессика Хенвик
Тофер Грейс
Тофер Грейс
Каро 11 Октябрь
19:30 от 770 ₽
Наследник - дублированный трейлер
Наследник Дублированный трейлер
Наследник - trailer 2
Наследник Trailer 2
Кадры из фильма

