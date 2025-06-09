Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Левша
1 постер
Пойду 6
Не пойду 4
Киноафиша Фильмы Левша

Левша

Levsha
Напомним о выходе в прокат
Пойду 6
Не пойду 4

О фильме

Санкт-Петербург, 1885 год. Российская империя на грани войны с Великобританией. Во дворце императора Александра III обнаружено загадочное устройство – механическая блоха. В столице орудует британский шпион, обладающий передовыми инженерными разработками. Офицер тайной полиции Огарев отправляется к мастеру Тульского оружейного завода, известному как Левша. Вместе, используя изобретения Левши, они должны ликвидировать опасного шпиона и спасти Империю от внутренних и внешних угроз.

Левша - трейлер
Левша  трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 22 января 2026
Дата выхода
22 января 2026 Россия
Производство Legio Felix
Другие названия
Levsha, Левша
Режиссер
Владимир Беседин
В ролях
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Федор Федотов
Федор Федотов
Леонела Мантурова
Леонела Мантурова
Ян Цапник
Ян Цапник
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Умелец Юрий Колокольников раскрывает заговор в трейлере фильма «Левша»
Умелец Юрий Колокольников раскрывает заговор в трейлере фильма «Левша» В прокат картина выйдет 22 января 2026 года.
Написать
9 июня 2025 12:14
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Левша - трейлер
Левша Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше