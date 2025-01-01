История о враче-одиночке со скверным характером, у которого отказала спина после того, как в него врезался курьер на самокате. Чтобы не оставлять пациентов без внимания и уберечь себя от увольнения, он уговорил этого самого курьера, как оказалось, с незаконченным медицинским образованием сходить вместо себя на вызовы. На календаре 1 января, когда жизнь в России после новогодней ночи как будто замирает, больницы работают в ограниченном режиме, а у людей обостряются самые разные болячки, c которыми придется справляться обездвиженному врачу и его незадачливому протеже…