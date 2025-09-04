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Гигант
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Giant
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драма
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Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера в мире
4 сентября 2025
Дата выхода
4 сентября 2025
Россия
Производство
AGC Studios, Balboa Productions, Big Safari
Другие названия
Giant, Гигант
Режиссер
Роуэн Этейл
В ролях
Пирс Броснан
Амир Эль-Марси
Изабель Бонфрер
Ариан Ник
Энди Эм Миллиган
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