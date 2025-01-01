Андрей Романов оказывается в эпицентре столкновения российской и западной разведок. Вместе со своей командой лучших российских спецагентов он завербован сотрудником ГРУ Максимом Колосовым для особой миссии на территории врага. Цель группы - выяснить, что происходит в засекреченной лаборатории у границы страны, где идет работа над новым биологическим оружием. У Андрея есть и личная цель - месть. Во главе команды врага - убийца его отца. Группа Андрея полностью засекречена, практически никто не знает о ее истинной цели. Все идет не по плану, когда становится понятно, что среди них - «крот». И подозрение падает на самого Андрея. Колосову придется принять самое сложное решение в своей жизни: довериться данным разведки и уничтожить агента, либо наперекор всему, в память о дружбе с отцом Андрея дать парню шанс на выполнение задания. От этого решения зависят жизни миллионов людей…