Постер мультфильма Лабиринт
Лабиринт - дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Лабиринт
Лабиринт

, 2025
Labyrinth
Япония / приключения, анимация, фэнтези / 16+
Пойду 5
Не пойду 1
В ролях

Таидзо Харада
Аои Ито
齋藤潤
寺西拓人
Сё Хаями
Маая Сакамото
Режиссер Сёдзи Кавамори
Сценарист 橋本太知
Композитор yonkey
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 октября 2025
Дата выхода
30 апреля 2026 Россия Иноекино
19 марта 2026 Австралия
19 марта 2026 Гонконг
5 марта 2026 Малайзия
19 марта 2026 Таиланд G
26 февраля 2026 Тайвань
1 января 2026 Япония G
Производство NYAV Post, Slow Curve Co.
Другие названия
Labyrinth, 迷宮のしおり, 迷宮的栞

Рейтинг мультфильма

5.8
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 

Трейлеры мультфильма

Лабиринт - дублированный трейлер
Лабиринт - trailer
Отзывы о мультфильме

Формула Кино на Кутузовском
17:00 от 750 ₽
«Лабиринт» в кинотеатрах

вс 26
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
17:00 от 750 ₽
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Всего 3 вопроса, которые помогут определить, кто перед вами: не зря Ахматова спрашивала: «Чай или кофе?»
Это блюдо помогло Пушкину пережить ссылку: печеный картофель по-чухонски поэт ел, даже вернувшись в Петербург
Заманчивое предложение: ведьм на Руси определяли по безобидному вопросу – сейчас даже звучит смешно (а тогда могли казнить)
Любите природу и кино СССР? Для вас тест: угадайте 5 фильмов по кадру с пикником
«Людк, а Людк» — глянь, какая прическа! Попробуйте угадать 7/7 советских фильмов только по волосам героини (тест)
Докажите, что «В бой идут одни "старики"» – ваш любимый фильм: найдите среди 6 кадров тот, что из другого кино (тест)
Поп с кулаками и зэки с пистолетом: в «Штрафбате» нашли вагон и маленькую тележку ляпов, от которых плевались ветераны
Про «Первый отдел» забыла: жду именно эти 3 новых сериала — один особенно долгожданный
Первый достойный русский ужастик большинство россиян увидели ещё детьми: «Мне 38, до сих пор боюсь пересматривать»
Испанцам показали культовый фильм СССР о войне: не «Иди и смотри», но было «грустно» и «тяжело» – вот что думают
«После него жить не хочется», – говорил Рязанов про этот свой фильм: зрителей пугает сильнее любого голливудского ужастика
