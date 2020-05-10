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Красная пустыня
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Deserto rosso

Красная пустыня, 1964

1964 / Италия / Франция
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1964
Премьера онлайн 10 мая 2020
Премьера в мире 4 сентября 1964
Режиссер
Микеланджело Антониони
Микеланджело Антониони
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красная пустыня 2 постера
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2 февраля 2022 15:23
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