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Красная пустыня
Deserto rosso
Красная пустыня, 1964
1964 / Италия / Франция
6.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
драма
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
1964
Премьера онлайн
10 мая 2020
Премьера в мире
4 сентября 1964
Режиссер
Микеланджело Антониони
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Красная пустыня
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Умерла знаменитая итальянская актриса Моника Витти
Ей было 90 лет.
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2 февраля 2022 15:23
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