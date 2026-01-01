Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Пастбища богов
1 постер
Киноафиша Фильмы Пастбища богов

Пастбища богов

Pastures of the Gods 18+
О фильме

Московский бизнесмен Игорь, чтобы вытащить своего товарища и компаньона Олега из депрессии, организует с группой друзей поездку в горы Памира поохотиться на козерогов. Местные называют козерогов Нахчирами и считают их священными животными, которых пасут божественные девы — Пери. Азарт охоты превращается в жажду убийства, безумство крови оборачивается бойней, нарушая незримое равновесие, в котором живет мир первозданных гор. Охота оборачивается опасным путешествием на выживание.

Пастбища богов - трейлер 2
Пастбища богов  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 марта 2026
Дата выхода
19 марта 2026 Россия Парадиз
Производство Cinema Concept Production
Другие названия
Pastbischa bogov, Pastures of the Gods, Пастбища богов
Режиссер
Анар Аббасов
Анар Аббасов
В ролях
Антон Филипенко
Антон Филипенко
Данила Якушев
Данила Якушев
Сухраб Хайлобеков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

Пастбища богов - трейлер 2
Пастбища богов Трейлер 2
Пастбища богов - дублированный трейлер
Пастбища богов Дублированный трейлер
Кадры из фильма
