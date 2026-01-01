Отзывы о фильме
Московский бизнесмен Игорь, чтобы вытащить своего товарища и компаньона Олега из депрессии, организует с группой друзей поездку в горы Памира поохотиться на козерогов. Местные называют козерогов Нахчирами и считают их священными животными, которых пасут божественные девы — Пери. Азарт охоты превращается в жажду убийства, безумство крови оборачивается бойней, нарушая незримое равновесие, в котором живет мир первозданных гор. Охота оборачивается опасным путешествием на выживание.
|19 марта 2026
|Россия
|Парадиз